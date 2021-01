Dr. Marco Kaulfuß (45) ergänzt seit Jahresbeginn das Team der Zentralen Notaufnahme der Asklepios Klinik Altona als Chefarzt

Kaulfuß wechselt aus Schleswig nach Hamburg und wird hier neue Strukturen etablieren sowie den Klinikneubau fachlich begleiten

Als erfahrener Notfallmediziner leitet er künftig eine der größten Hamburger Notaufnahmen





Seit Jahresbeginn ist Dr. Marco Kaulfuß (45) neuer Chefarzt der Zentralen Notaufnahme in der Asklepios Klinik Altona. Kaulfuß wechselt nach sieben Jahren als Leiter der Zentralen Notaufnahme im Helios Klinikum Schleswig nach Hamburg – und folgt damit dem Ruf einer der größten Notaufnahmen in der Hansestadt. Zuvor war der Anästhesist und Notfallmediziner nach Studium sowie Promotion an der Charité in Berlin und dem Berufsstart an der Universitätsmedizin Schleswig-Holstein zwei Jahre lang in England tätig, bevor er in den Klinik- und Praxisalltag wieder nach Kiel wechselte. Nach dem abgeschlossenen Facharzt in Anästhesiologie erlangte er die fachärztliche Anerkennung als Allgemeinmediziner und die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Dr. Gabriele Groth bleibt der Klinik als leitende Ärztin des operativen Sektors der jetzt chefarztgeleiteten Notaufnahme erhalten. ­



Dr. Marco Kaulfuß ist Facharzt für Anästhesiologie und Allgemeinmedizin und verfügt zudem über die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Aktuell befindet er sich zudem in Weiterbildung als Europäischer Facharzt für Notfallmedizin. „Wir sind sehr froh, dass wir einen so erfahrenen und besonnenen Chefarzt für unsere Zentrale Notaufnahme gewinnen konnten“, betont Professor Ragosch, Ärztlicher Direktor. Als Maximalversorger ist die Asklepios Klinik Altona schon immer der Anlaufpunkt für die Notfallversorgung im Hamburger Westen.



Mit täglich über hundert Patientinnen und Patienten sowie vielen an der Notfallversorgung beteiligten Fachdisziplinen erwarten Kaulfuß ein umfassendes Spektrum der Notfallmedizin genauso wie eine koordinierende Funktion. „Mit wachsendem Notfallaufkommen zählen nicht mehr nur Expertise und unmittelbare Medizin am Patienten, sondern auch der nötige Weitblick für die strategische Ausrichtung der Notaufnahme in der Klinik und gegenüber der Öffentlichkeit, externen Kolleginnen und Kollegen sowie dem Rettungsdienst“, blickt Kaulfuß seinem neuen Einsatzort freudig entgegen: „Ich freue mich sehr, nun diese Aufgabe gemeinsam mit dem leistungsstarken Team vor Ort genauso wie mit den anderen Chefärzten der in der Notaufnahme tätigen Fachabteilungen angehen zu dürfen.“ Den gebürtigen Berliner und zweifachen Familienvater befähigen dazu seine internationale Berufserfahrung und neben seinem medizinischen Know-how auch der kaufmännische Master „Hospital Management“, den er aktuell in Kiel absolviert.



Neben einer strategischen Neupositionierung in der Hamburger Notfallversorgung und den entsprechenden Partnern wird für Dr. Marco Kaulfuß auch der Neubau ein wichtiges Thema in Altona sein. „Schon in Schleswig hat Dr. Kaulfuß maßgeblich die Planung und Eröffnung der Zentralen Notaufnahme im Klinikneubau mitgestaltet. Umso mehr schätze ich seine Expertise in den kommenden Phasen der intensiven Neubauplanung“, begrüßt auch Birthe Kirberg als Geschäftsführende Direktorin den neuen Chefarzt. ­­

