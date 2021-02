Patienten der Asklepios Neurologischen Klinik Falkenstein kommen in den Genuss der Aroma-Therapie. Derzeit wird die Aromapflege anhand eines Pilotprojektes auf der Privita-Station im Alltag ausprobiert. Ziel ist es jedoch, die Therapie auf allen Stationen anzubieten.



Viktoria Söchting hat dazu ein Konzept entwickelt, nachdem sie vor fünf Jahren eine Fortbildung in der Aromapflege absolvierte. Sie liebt den Umgang mit Düften und engagiert sich darin, dies den Patienten näher zu bringen. Gerne setzt sie die Aroma-Therapie auch im privaten Bereich ein.



Die Stationsleitung kennt ihre Patienten auf der Station sehr gut und weiß genau, welche Therapieform wo und wie angewandt werden ann. Voraussetzung ist natürlich, dass Patienten es zulassen und damit einverstanden sind, und der Einsatz der Aroma-Therapie ärztlich abgestimmt ist.



Aromapflege kann in folgenden Bereichen angewendet werden:



- Raumbeduftung



- Hautpflege der intakten Haut



- Anwendungen zur Prophylaxe (zum Beispiel Dekubitus-Pneumonie-Kontrakturphylaxe)



- Pflegeindizierte Waschung



Sogar in Zeiten von Corona kann die Aromapflege bei erhöhter Keimbelastung helfen und gegenwirken.



So kann eine Beduftung im Raum eine Linderung für aufgeregte oder auch depressive, schläfrige Patienten hervorrufen. Man kann auch damit Angst und Schmerzen lindern.



In der Sterbebegleitung sind Patienten und Angehörige oft dankbar für das angenehme Ambiente eines wohltuenden Duftes.



Viktoria Söchting verwöhnt gerne die Patienten mit Düften, die schöne Erinnerungen hervorrufen. Eine ältere Dame schwärmte von riesigen, wohlriechenden Lavendelfeldern, die sie vor vielen Jahren in Frankreich gesehen hatte. Es wurde dann eine Waschung und Hautpflege mit Lavendel bei ihr durchgeführt und so schwelgte sie in Gedanken an dieses schöne Erlebnis.



Aromapflege kann die Stimmung und Motivation bei Patienten heben. Sie verbessert angenehm die Raumluftqualität und somit die erste Begegnung mit dem Klinikaufenthalt und der Raumluftdesinfektion. Die Ätherischen Öle fördern das Wohlbefinden und Stärken das Immunsystem.



Doch nicht nur Patienten profitieren von der Intensivierung der Pflegequalität, ganz besonders auch die Mitarbeiter der Asklepios Neurologischen Klinik Falkenstein von der wohltuenden Wirkung der Düfte.



Ätherische Öle sind Bioprodukte und hochkonzentrierte Substanzen, die in den Pflanzenorganen gebildet werden. Sie verflüchtigen sich leicht, sind intensivduftende und vollständig verdunstende Flüssigkeiten. Im gesamten Pflanzengewebe befinden sich die Duftspeicher: in Blüte, Blätter, Harz, Frucht, Schote, Rinde, Holz, Wurzel, Nadeln, Beeren, Samen oder in der gesamten Pflanze.



Im Flur der Privita-Ebene hat Viktoria Söchting eine kleine Aroma-Station aufgebaut, wo sich Patienten und Mitarbeiter über verschiedene Düfte und über das gesamte Konzept informieren können. Die darauf stehende Duftlampe lässt im Stationsflur schon spüren, dass dort etwas Besonderes geboten wird.





