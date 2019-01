ASICS x KIKO KOSTADINOV GEL-DELVA™ mit neuer dynamischer Farbpalette

29.01.19

ASICS und KIKO KOSTADINOV präsentieren drei weitere Colorways der erfolgreichen GEL-DELVA™ Silhouette.



Mit einem deutlich farbintensiveren Anstrich geht der Drop des hochwertigen Performance Runners in die zweite Runde und beweist erneut einen gelungenen Transfer in den High-End Fashion Kosmos.

Seit der Debütveröffentlichung auf der HW18 KIKO KOSTADINOV Show in London blieben die Elemente des GEL-DELVA™ unverändert. Die FLYTEFOAM™ Mittelsohle, das DYNAMIC DUOMAX™ Material als Basis des Modells sowie das I.G.S.™ (Impact Guidance System) garantieren wieder ein holistisches Gefühl von Komfort. Dabei kombiniert der GEL-DELVA™ das Upper des GEL-FUJI TRABUCO™ 7 mit der GEL-KAYANO™ 24 Ausstattung im Fersenbereich und ist somit technologisch ein wahrer State-of-the-Art Performance Sneaker.



Cool Mist/ Forest Green, Murasaki/Performance Black und Tai-Chi Yellow/ Taupe Grey stellen die neuen aufregenden Farben der Silhouette dar und komplementieren das Modell mit neuer Akzentuierung.



Wie der Vorgänger vereint auch diese Version, neueste Performance Running Technologie aus dem Hause ASICS, mit der charakteristischen Designsprache des jungen Modeschöpfers aus Bulgarien.



Nachdem der Sneaker zuerst in The Broken Arm in Paris und im Dover Street Market am 18. Januar in London präsentiert worden ist, wird er weltweit am 1. Februar 2019 veröffentlicht.

