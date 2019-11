Pressemitteilung BoxID: 777451 (Angelika Hermann-Meier PR)

12 Winterfluchten mit Kuschelfaktor

Zweisamkeit von Mallorca bis auf die Malediven

Wenn das Thermometer sinkt, steigt bei vielen Paaren die Reisefreude. Wo sie ihre persönliche Winterflucht finden, ist dabei ganz individuell: Während für die einen der Gipfel der Romantik zwischen verschneiten Bergen liegt, suchen andere ihr Glück im Tropenparadies mit weißem Sand unter den Füßen. Hier kommen zwölf Tipps für die kalten Monate von den Kanaren über Südtirol bis nach Sri Lanka. www.hermann-meier.de



Lanzarote/Kanarische Inseln



Auszeit im „besten Romantik-Hotel weltweit“



25 exklusive Suiten, direkter Strandzugang und ein großzügiges Wellnessangebot: Das sind nur einige der Gründe, weshalb Urlauber das Lani’s Suites Deluxe auf Lanzarote bei den „Travellers’ Choice Awards 2019“ auf Platz 1 in der Kategorie „Romantik-Hotels weltweit“ wählten. Das Adults-only-Boutiquehotel im Südosten der Kanareninsel bietet seinen Gästen viel Platz für Momente zu zweit, etwa beim stimmungsvollen Strandspaziergang oder Dinner im hoteleigenen Gourmetrestaurant mit Blick auf den Atlantik und die Nachbarinsel Fuerteventura. 7 Nächte in der Suite Ocean kosten ab 2.905 €/2 Pers. inkl. Frühstück. www.turismolanzarote.com



St. Anton am Arlberg/Österreich



Candle-Light-Dinner mitten im Skigebiet



Kaiserschmarrn oder Bouillabaisse, internationale Starköche oder Tiroler Familienrezepte: Das kulinarische Angebot von St. Anton am Arlberg ist so vielfältig wie seine Pisten. Die Verwallstube am Galzig gilt dabei als besonders exklusives Pendant zur typischen Skihütte. Auf 2.085 Metern bestellen Urlauber dort an weiß gedeckten Tischen Fisch-Spezialitäten und erlesene Spitzenweine. Paare verlieben sich beim Candle-Light-Dinner mit Live-Pianomusik in die Kreationen von Küchenchef Matthias Weinhuber – und erleben als Appetizer die nächtliche Gondelfahrt mit der Galzigbahn. Von 19. Dezember 2019 bis April 2020 findet das Dinner immer donnerstags zwischen 19 und 23 Uhr statt. Das 3-Gänge-Menü kostet 58 €/Pers. (5 Gänge 88 €/Pers.) inkl. Gondelfahrt. Die weit über Tirols Grenzen hinaus bekannte Verwallstube führt der Gault-Millau 2020 mit drei Hauben bei 15 Punkten. Reservierung (erforderlich) unter www.verwallstube.at



Bodenmaiser Hof/Bayerischer Wald



Viel Raum zum Relaxen



Nur zwei Stunden östlich von München finden Paare mit dem Bodenmaiser Hof die passende Unterkunft, wenn sie dringend Abstand vom Alltag brauchen – und einfach mal nichts tun möchten. Im Adults-only-Bereich des RundaiSPA sorgen Kuschelnester, Wasserliegen und -betten für Privatsphäre. Zwischendurch schwitzen Gäste in Schwarzbrennersauna, Dampfgrotte oder Caldarium des 4-Sterne-Superior-Hotels und ziehen ein paar Bahnen in einem der drei Pools. Ein 5-Gänge-Dinner mit saisonalen, nachhaltigen und regionalen Gerichten rundet den Tag ab. Verliebte, die das Angebot „Packerl mit Herz“ buchen, freuen sich außerdem über Maniküre, Pediküre und Abhyanga-Massage. 3 Nächte inkl. aller genannten Leistungen kosten ab 453 €/Pers. www.bodenmaiser-hof.de



Mallorca/Spanien



Adults-only mit Grupotel Hotels & Resorts



Ob nahe der Inselmetropole Palma oder umgeben von Mallorcas vielfältiger Natur – die beiden 4-Sterne-Hotels Grupotel Acapulco Playa und Grupotel Aguait Resort & Spa richten sich ausschließlich an Erwachsene. Das ganzjährig geöffnete Grupotel Acapulco Playa liegt direkt an der Playa de Palma. Immer am Meer entlang erreichen Urlauber per Rad die Hauptstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten, Shops und Restaurants, zudem verkehrt ein Bus (etwa 20 Minuten Fahrt bis in die Altstadt). Ungestörte Zweisamkeit verbringen Paare auch im Grupotel Aguait Resort & Spa im Nordosten der Baleareninsel (ab 7. Februar 2020 geöffnet). Dort genießen sie den freien Blick auf das Mittelmeer und die mediterrane Küstenlandschaft. Gäste beider Häuser nutzen die hoteleigenen Wellnesseinrichtungen gratis. www.grupotel.com



Diyabubula/Sri Lanka



Lauschige Auszeit im Dschungel



Inneren Frieden empfindet, wer das Barberyn Art & Jungle Hideaway Diyabubula in Sri Lanka betritt. Sattgrünes Blattwerk raschelt geheimnisvoll, Streifenhörnchen kreuzen den Weg. Das architektonisch naturnahe Konzept der Boutique-Logde mit nur fünf Villen für je zwei Personen führt zu einem Verschmelzen von Außen- und Innenraum. Im Zentrum der asiatischen Insel nahe Dambulla gelegen, garantiert das Hideaway neben intimem Rückzug Momente der Hochkultur. Die Anlage hat der bekannte Maler, Bildhauer und Landschaftsarchitekt Laki Senanayake entworfen. Interessierte können sich mit dem über 80-Jährigen vor Ort austauschen und von seinen Skulpturen oder durch den Urwald tönenden Jazzklängen inspirieren lassen. Wer die Regenwald-Villa „Bambus-Hain“ bucht, schläft unter einer gläsernen Kuppel mit Blick auf Sterne oder Leuchtkäfer und lässt sich morgens vom Konzert der Vögel wecken. Eine Übernachtung inkl. HP kostet ab 90 €/Pers. im DZ. www.diyabubula.com, www.barberynresorts.com



Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg/Oberbayern



Sterne-Kurztrip an den Starnberger See



Vor den Toren der bayerischen Landeshauptstadt München erwartet Genussurlauber lukullisches Sightseeing der Extraklasse. Die „Kulinarische Rundreise“ beinhaltet zwei Nächte mit Frühstück im Vier Sterne Superior Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. Neben dem Welcome-Aperitif erwartet Gäste außerdem ein „Rumflight“ in der Hemingway Bar, wo die größte Rumsammlung im süddeutschen Raum schlummert. Weiter enthält das Package ein Dinner im Hotelrestaurant Oliv’s mit bodenständigen, regionalen Kreationen. Highlight ist schließlich das 5-Gänge-Menü im Gourmetrestaurant Aubergine, seit 2014 ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Für Entspannung zwischen den Leckereien sorgt der hauseigene Wellness- und Fitnessbereich. Die „Kulinarische Rundreise“ im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg gibt’s ab 249 €/Pers. im Superior DZ und kann auch als Gutschein verschenkt werden. www.vier-jahreszeiten-starnberg.de



„Roter Hahn“/Südtirol



Zwischen Alpengipfeln und Bauernbadl



Die Südtiroler Bauernhöfe der Marke „Roter Hahn“ sind eigentlich Familiensache – im Fall einiger weniger Betriebe aber auch ganz speziell auf Paare ausgerichtet. Der Bacherhof in Nals zum Beispiel liegt im Herzen des von Apfelgärten geprägten Etschtals und verspricht Luxus im Einfachen. Mit biologischer Landwirtschaft betrieben, erleben Urlauber dort romantische Zweisamkeit in stylisch-behaglichem Ambiente mit Holzböden sowie Möbeln aus Naturmaterialien, eine kleine Privatterrasse eröffnet den Blick hin zum Naturbadeteich. Das Bauernbadl, ein kleiner Spa mit Finnischer Sauna, Bio-Dampfbad und verschiedenen Holzzubern, kann exklusiv und gratis für eine private Auszeit reserviert werden. Für Genießer hält Bäuerin Jutta ein liebevoll zubereitetes Frühstücksbuffet ebenso gern bereit, wie sie kulinarische Abende, Kochkurse, Kräuterführungen oder Workshops zu Naturkosmetik für ihre Gäste veranstaltet. www.roterhahn.it



Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi/Malediven



Luxuriös Ein- und Abtauchen



Endloses Türkisblau nebst schillernder Unterwasserwelt tut sich vor den drei Inseln des neu eröffneten Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi auf. Wer dort zu zweit per Kajak oder resorteigener Yacht in See sticht, schnorchelt oder taucht, sichtet bunte Fische, exotische Pflanzen oder sogar Wasserschildkröten. Nach dem Dinner mit Kerzenschein oder am Strand entspannen Verliebte gemeinsam bei einer Starlight Ocean Massage unter freiem Himmel. Endgültig in Verzückung geraten sie, wenn das Frühstück als „Floating Breakfast“ im Privatpool der Villa serviert wird. Eine Nacht in der Beach Villa des Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi kostet ab 1.360 USD/2 Pers. inkl. Frühstück. Im Rahmen des Eröffnungs-Specials bis 20. Dezember 2019 erhält jeder Gast täglich ein Essensguthaben über 100 USD, den Flughafentransfer mit der Luxusyacht, eine 30-minütige Massage sowie einen Schnorchelausflug. www.waldorfastoriamaldives.com



Lebensspur Lech/Füssen



Kuscheln im Kneippkurort



Eine Sauna für zwei, der knisternde Kamin im Zimmer und eine Privatterrasse über dem bayerischen Weißensee: Paare finden im Füssener Dreimäderlhaus ein gemütliches Hideaway nahe des Lechfalls. Das kleinste familiengeführte Boutiquehotel im Allgäu hält für seine Gäste 13 liebevoll eingerichtete, individuelle Zimmer bereit. Himmlische Nachtruhe garantiert der Schlafgastgeber unter anderem dank hochwertigsten Matratzen und Kissenbar. Als Lebensspur Lech-Partner hat der Kneippkurort Füssen gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München erforscht, wie sich Schlafqualität auf Grundlage der Lehre des Wasserdoktors verbessern lässt. Entsprechend wurden geeignete Unterkünfte zertifiziert, darunter das Dreimäderlhaus. Das Arrangement „Winterromantik“ im DZ beinhaltet 2 Übernachtungen im Premiumzimmer inkl. Frühstück (für Langschläfer auf dem Zimmer serviert), 1 Flasche Biowein und 1 Brotzeitkorb, buchbar ab 320 €/Pers. bis 9. April 2020 außerhalb der Ferienzeiten. www.dreimaederlhaus.de



urlaubsbox



Geschenkidee für Verliebte



Erinnerungen an besondere Momente zu zweit halten oft ein Leben lang, während selbst der schönste Blumenstrauß nach einigen Tagen verblüht ist. Deshalb bereiten ein paar gemeinsame Tage Auszeit vom Alltag meist die größte Freude. Diese lassen sich mit einer Urlaubsbox ganz leicht verschenken. Die hochwertigen Schachteln enthalten jeweils einen Gutschein für einen Kurztrip für zwei Personen. Zur Auswahl stehen 15 verschiedene Themen-Boxen. Die Urlaubsbox „Romantikurlaub“ zum Beispiel kostet 229,90 € und umfasst 2 Übernachtungen für 2 Pers. inkl. Frühstück und 80-€-Wertgutschein für weitere Hotelleistungen in einem von rund 100 überwiegend 4-Sterne-Hotels in Europa. www.urlaubsbox.com



Holiday Extras



Mehr Zeit für Zweisamkeit schon bei der Anreise



Mit dem Aufenthalt in einer Airport Lounge beginnt die wertvolle Zeit für Paare schon am Flughafen. Denn dieser Luxus ist nicht mehr nur Business- oder First-Class-Reisenden vorbehalten: Holiday Extras vermittelt den Zugang zu mehr als 140 Lounges weltweit in drei Kategorien (Basic, Premium, Luxus). In der „Aviator Lounge“ in Kopenhagen (ab 28 €/Pers./2 Stunden) etwa gibt es neben Snacks und Getränken auch WLAN, Zeitschriften sowie Fernseher. An vielen deutschen Flughäfen können sich Reisende ebenso ab 19 € für einen stressfreien Start in den Urlaub in eine Lounge einbuchen. www.holidayextras.de

