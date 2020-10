1000 Tage nach der Gründung im Januar 2018, hat das ambigence-Team um Gründer und Geschäftsführer Oliver Schael einen weiteren Meilenstein gesetzt. Bei der ambissage letzte Woche im Elsbach Haus in Herford hat ambigence seine Besucher mit den neuesten Ideen zu inspirierenden Möbeldesigns begeistert. "Die zeitliche und örtliche Nähe zu den immer im September stattfindenden Hausmessen der umliegenden Möbelhersteller bot eine hervorragende Plattform für anregende Gespräche mit interessierten, zukunftsorientierten Produzenten, Designern und Kreativen", so Oliver Schael.



So überraschend wie ambigence, so auch sein Gründer Oliver Schael, der nach 1000 Tagen ambigence verkündete, das Unternehmen zu verlassen. Sein nächster Schritt?



Lassen Sie sich überraschen. In seiner unvergleichlichen Art hat er gemeinsam mit seinem Team ambigence überraschend, inspirierend, zuverlässig und erfolgreich gemacht.



Das ambigence-Team mit Norbert Poppenborg, Franziska Osterhaus, Nina Thenhausen, Dr. Gerhard Götz und Marvin Götza bleibt seiner Vision der perfekten Verschmelzung von Design und Technik im Möbel treu. Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern will es Ideen weiter vorantreiben, um Möbel neu zu denken und das nächste Erfolgskapitel zu schreiben.



ambigence wurde im Januar 2018 gegründet und ist ein Netzwerkunternehmen zur Förderung von Innovationen in der Möbelbranche. Im Fokus der Ideenschmiede steht die Schaffung neuer Gestaltungsfreiräume für Möbel und Wohnräume durch nicht-sichtbare, integrierte Technik unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und gestalterischen Anforderungen der Zukunft.

(lifePR) (