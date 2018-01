Best of Prime 2017 - Weltweit mehr als 5 Milliarden mit Prime versandte Artikel in 2017

In den vergangenen 10 Jahren hat sich Prime in Deutschland zu einem umfassenden Mitgliedschaftsprogramm entwickelt, mit dem Kunden bei Amazon komfortabel einkaufen und von neuen, spannenden Innovationen und Services profitieren können. Mit „Best of Prime 2017“ hat Amazon.com die größten Trends des vergangenen Jahres und die Favoriten von Prime-Mitgliedern weltweit bekannt gegeben. Die globale Pressemitteilung finden Sie hier. Unter anderem sind die folgenden Informationen enthalten:





Weltweit sind Prime in 2017 mehr zahlende Mitglieder beigetreten als in jedem Jahr zuvor.

Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt nutzen stärker als jemals zuvor die digitalen Vorteile von Prime wie Prime Video, Prime Music und Prime Reading.

Über 5 Milliarden Artikel wurden im Jahr 2017 weltweit schnell und kostenlos mit Prime versandt – darunter Lieferungen am selben und nächsten Tag sowie innerhalb von zwei Tagen.





Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich erhalten für 69 EUR im Jahr oder 7,99 EUR pro Monat unter anderem kostenlosen Premiumversand von mehr als 30 Millionen Artikeln, Zugriff auf mehr als 20.000 Filme und Serienepisoden mit Prime Video sowie auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music und Premiumzugang zu Blitzangeboten.Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Mehr über Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In München, Hamburg, Berlin und Potsdam können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.

Amazon.de GmbH

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amazon.de/about.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren