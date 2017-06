Green Equinox Edition von alva: Der Tausendsassa! Farb-Pigmente in 24 Farben- So macht dekorative Kosmetik Spaß

Brillante Farben und unendliche Möglichen für eigene Kreativität ermöglicht die Green Equinox Edition von alva naturkosmetik. Das ist dekorative Kosmetik, die wirklich Spaß macht. Sie eignet sich zum Komponieren von persönlichem Lidschatten, Nagellack, Lipgloss und vielem mehr. Dieses Produkt ist die ursprünglichste Form von Naturkosmetik: Schon vor Urzeiten wurden mineralische Pigmente zum Schminken verwendet. Und diesem Vorbild folgt die Green Equinox Edition als Hommage an die grenzenlose Vielfalt der Natur und ihrer Kreativität. Die Serie ist vegan und Ecocert zertifiziert. Die mineralischen Pigmente gibt es in 24 Farben. Der Umgang damit ist denkbar einfach: Die Pigmente werden zur Verwendung als Lidschatten oder Highlighter pur oder mit Wasser vermengt. Mit klarem Lipgloss oder einem natürlichen Gel, wie beispielsweise Aloe Vera Gel vermischt, entsteht so ein individueller Lippenstift, Lipgloss oder auch Eyeliner. In Verbindung mit Klarlack ist ganz schnell der eigene Nagellack hergestellt: Mit selbst gemixten Farbtönen, die garantiert sonst niemand hat. Hochwertige Inhaltsstoffe wie Macadamia- und Nachtkerzenöl aus kontrolliert biologischem Anbau sowie Yeast Polysaccharide und Weinrebenextrakt wirken pflegend und stärkend, je nach Anwendung der selbst erstellten Kosmetik-Produkte.

