Summa 2018

Die Fachveranstaltung Summa von Alois Lageder findet am Samstag, 14. und Sonntag, 15. April 2018 in Margreid statt. Das Programm gestaltet sich dieses Jahr noch vielseitiger, unter anderem mit Verkostungen zu Weinfehlern und in Vergessenheit geratenen Rebsorten.



Zum 21. Mal vereinen sich im Rahmen von Summa qualitätsbewusste Winzer aus aller Welt, um in Margreid einem internationalen Publikum ihre Weine zu präsentieren. Am Samstag, den 14. April und Sonntag, den 15. April 2018 öffnet das Weingut Alois Lageder die Tore des Renaissance-Palastes Casòn Hirschprunn und jene des historischen Gebäudes Tòr Löwengang, um den Besuchern in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre die Möglichkeit zu bieten, bei Führungen, Seminaren und Verkostungen über 80 namhafte Winzer und ihre Weine aus aller Welt kennenzulernen.



„Dieses Jahr möchten wir das Programm noch abwechslungsreicher gestalten“, sagt Alois Clemens Lageder, der das Weingut gemeinsam mit seinem Vater Alois Lageder in fünfter und sechster Generation führt. „Es wird unter anderem eine Verkostung zu Weinfehlern geben. Dabei stellen Winzer Weine vor, bei denen Mängel, wie Reduktionen oder erhöhte flüchtige Säuregehalte, aufgetreten sind. Die Summa soll Platz bieten für offenen Austausch und Diskussion, und da darf gerne auch mal über Weine gesprochen werden, die nicht so gut gelungen sind oder vielleicht einfach mehr Zeit brauchen“, so Alois Clemens Lageder weiter.



Daneben gibt es eine Weinprobe zum Thema Hidden treasures, bei der Rebsorten im Fokus stehen, die in Vergessenheit geraten sind. Nach dem Motto We are not ready yet organisiert das Weingut Alois Lageder außerdem eine Verkostung von Fassproben, um den Wein in seine Komponenten zu zerlegen und diese miteinander zu vergleichen. Weiters stehen Schaumwein-Verkostungen auf dem Programm, ebenso wie Vertikal-Verkostungen von Spitzenweinen teilnehmender Weingüter, wie The first 30 years of Granato (Foradori), Bòggina (Petrolo) oder Grüner Veltliner Der Ott (Weingut Bernhard Ott).



Neben den Weinproben und Vertikalverkostungen erwarten die Besucher Seminare, kulinarische Highlights, sowie Führungen durch Keller und Weinberge. Das vollständige Programm ist hier abrufbar: https://summa-al.eu/de/programm



Das Thema Ökologie spielt weiterhin eine große Rolle für die im Zeichen eines zertifizierten „Green Events“ stehende Veranstaltung. Seit vielen Jahren steckt hinter Summa auch ein humanitärer Gedanke. Die Unterstützung für das Haus der Solidarität in Brixen, das seit Jahren mit Menschen in Notlagen arbeitet, wird auch 2018 fortgeführt. Organisiert wird die Summa von Anna Lageder (Event-Agentur „Walk your Talk“).



Wie auch in den vergangenen Jahren unterstützen Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof die Summa im Bereich Service.



Eine Liste der Partner finden Sie hier: https://summa-al.eu/de/partner



Fachbesucher und private Weinliebhaber können sich bis 10. April hier anmelden: https://summa-al.eu/apply/



Presse-Anmeldungen bitte an Magdalena Brugger (magdalenabrugger@aloislageder.eu)

www.summa-al.eu

ALOIS LAGEDER

Das Familienweingut Alois Lageder steht für erstklassige Weine aus Südtirol. Mit einem ganzheitlichem Naturverständnis, Kreativität und Experimentierfreude erzeugt Alois Lageder Weine, die die Vielfalt Südtirols widerspiegeln.



Im Sinne einer biologisch-dynamischen Landwirtschaft entwickelt das Weingut sein Wissen stetig weiter, tauscht es mit seinen Winzerpartnern aus und trägt es in neue Bereiche. 1823 gegründet, wird das Unternehmen heute in fünfter und sechster Generation von Alois Lageder und Alois Clemens Lageder geführt.



www.aloislageder.eu



