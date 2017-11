allnatura ist Branchenbester

handelsblatt.com und das Kölner Marktforschungsunternehmen ServiceValue haben insgesamt 807 Online-Händler aus 87 Branchen auf den Prüfstand gestellt und dem ökologischen Online-Versandhändler allnatura in der Branche "Massivholzmöbel den 1. Platz verliehen (Vorjahr: 2. Platz) - vor Branchenriesen wie massivholz-moebel24.de und massivum.de. Über 800.000 Kundenurteile liegen dabei dieser Bewertung zu Grunde. Derjenige Händler, der innerhalb seiner Branche die meisten Stimmen zur Antwortkategorie "der beste Händler" erhält, bekommt die Auszeichnung "Bester Online-Händler". Händler, dessen Zufriedenheitswerte über dem Branchenmittelwert liegen, werden als "Beste Online-Händler" ausgezeichnet.



Basis der "Deutschlands beste Online-Händler" - Untersuchung ist eine repräsentative Online-Erhebung als Kunden- bzw. Verbraucherbefragung. Jeder (Online-)Händler wird jeweils 1.000 Kunden bzw. Verbrauchern zur Bewertung angezeigt. Jeder Befragte erhielt eine übersichtliche Auswahl von (Online-)Händlern zur Angabe, ob jener dort in den letzten 12 Monaten auch als Kunde registriert ist beziehungsweise war.



Die Untersuchungsfrage war folgende: "Wenn Sie alle Ihre Erwartungen und Erfahrungen aus den letzten 12 Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende (Online-)Händler in Bezug auf die anderen (Online-)Händler der gleichen Branche?" Aus den so gewonnen Einzelurteilen wurde jeweils der beste (Online-)Händler ermittelt. allnatura ist hierbei von 4 Online-Händlern der Branche "Massivholzmöbel" Branchenbester geworden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren