Alfsee GmbH

Tag der offenen Tür am 6. & 7. April 2019 im Germanenland am Alfsee

Das neue, absolut sagenhafte Erlebnis am Alfsee ist das Germanenland, das Ende 2018 fertiggestellt wurde. Drei germanische Dörfer mit insgesamt 30 Häusern für 4 bis 6 Personen laden dazu ein in die Welt der Germanen einzutauchen. Denn jedes Haus erzählt eine spannende Geschichte vom Leben der Germanen als Fischer, Töpferin oder Korbflechter und wie es bis in unsere Gegenwart weiterwirkt. Auch die angrenzende Abenteuerwelt mit Bachläufen, Wasserstellen, kniffelige Tricks und Geschichten, Orakel und Labyrinth und vieles mehr wartet darauf von Kindern und Erwachsenen entdeckt zu werden.



Am 06. & 07. April 2019 öffnet das Germanenland seine Tore für alle Interessierten in der Zeit von 11:00 – 18:00 Uhr. Auf dem Thingplatz gibt es einen kleinen Markt mit Handwerks- und Schmiedekunst, der die Besucher einlädt in die Welt der Germanen einzutauchen. Für den Samstagabend ist zudem eine Feuershow geplant. Weiterhin können die Häuser in den Dörfern besichtigt werden und der Germane Tila sorgt bei Groß und Klein für Unterhaltung.

