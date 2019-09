Pressemitteilung BoxID: 765539 (Agentur für Arbeit Hamm)

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Individuelle Beratung im BiZ verbessert Chancen

Das Anerkennungsverfahren von Studien- und Berufsabschlüssen, die im Ausland erworben wurden, ist sehr komplex und kostet nicht selten viel Zeit und Geld. Mit einer individuellen Beratung zum eigenen Anerkennungsverfahren können unnötige Wartezeiten vermieden und ein bestmöglicher Ausgang begünstigt werden.



An den Montagen des 9. und 30. September in der Zeit zwischen 9 bis 14 Uhr stehen Experten im BiZ der Arbeitsagentur Hamm (Bismarckstr. 2) für individuelle Gespräche zur Verfügung. Eine Anmeldung kann telefonisch unter 02381/910-1001 oder per Email an hamm.biz@arbeitsagentur.de erfolgen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (