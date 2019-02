AEZ Panama. Entwickelt für SUVs. Extra stark.

19.02.19



Weltpremiere der neuen SUV-Felge von AEZ

Extrem hohe Traglast bis zu 1.026 Kilogramm

Dank ECE und ABE keine Eintragungen nötig

Entwickelt für die wichtigsten SUVs im Premiumsegment





Multispoke oder Kreuzspeiche? Jeder Betrachter sieht etwas anderes in der neuen ultrastarken AEZ Panama. Speziell für SUVs entwickelt und optimiert, spielt der Name auf die längste Straße der Welt, die Panamericana, an. 48.000 Kilometer und keiner gleicht dem anderen. Die berühmteste Nord-Süd-Verbindung von Alaska nach Feuerland verlangt das Äußerste von Mensch und Material. Für die Entwicklungsabteilung von AEZ war es eine Herausforderung, dem klangvollen Namen gerecht zu werden. Mit einer Fünflochbohrung und einer hohen Traglast von bis zu 1.026 Kilogramm sowie insgesamt vierzehn Dimensionen, bietet der deutsche Qualitätshersteller AEZ Autofans sehr viele Möglichkeiten. Das gilt auch für Vorderachs-/Hinterachskombinationen. Bei den Automodellen BMW X5 und X6 ist z. B. ein „Staggered Wheel Fitment“ an der Vorderachse mit 10x21 Zoll und an der Hinterachse mit 11,5x21 Zoll Alufelgen möglich – dank ABE und ECE auch genehmigungsfrei.



ECE für Premium-SUVs



Lieferbar ist das Rad für Fahrzeuge im SUV-Premiumsegment, wie dem neuen Porsche Cayenne, Porsche Macan, dem GLE Coupé von Mercedes und den BMW-Modellen X3 bis X6 – für alle Genannten mehrheitlich mit einer ECE-Homologation, die keine Eintragung verlangt. Im Sortiment darf der neue Audi Q7 natürlich nicht fehlen und neben dem ebenfalls neuen

VW Touareg eignet sich das AEZ Panama auch perfekt für den Discovery, Discovery Sport und den Evoque von Range Rover. Eine große Bandbreite an Einpresstiefen von 19 bis 64, gekoppelt mit einem konkaven SUV-Felgendesign, bilden die Basis für mannigfache Anwendungen. In der Farbvariante high gloss wirkt das Leichtmetallrad extra stark, in der Variante gunmetal-frontpoliert sportlich-elegant.



ECE – die einfachste Variante



Komplett genehmigungsfrei, „Made in Germany“, im Design perfekt auf moderne Fahrzeuge abgestimmt – und dabei überaus preiswert und originell. Spätestens nach dem zweiten Teil dieser Aufzählung sind selbst die Original-Leichtmetallfelgen der Autohersteller aus dem Rennen, die meisten aus dem freien Zubehör sowieso. Nicht jedoch die neuen ECE-Räder von AEZ!



AEZ Panama – Daten und Fakten:



Dimensionen: 7,5x19, 8x19, 8,5x19, 9x19, 9,5x19, 8x20,8,5x20, 9x20, 9,5x20, 10,5x20, 11x20, 10x21und 11,5x21 Zoll

Bohrung: 5-Loch

Lackierung: high gloss, gunmetal-frontpoliert

Bauart: gegossen, einteilig

Traglast: bis zu 1.026 kg

ECE: ja

ABE: ja

RDKS: 100 % RDKS-FIT

Preis: ab 208 Euro (Deutschland)

Garantie: 3 Jahre



www.aez-wheels.com

