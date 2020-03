Pressemitteilung BoxID: 791329 (ADAC TruckService GmbH & Co. KG)

Coronavirus: ADAC Truckservice sichert Einsatzbereitschaft

Trotz der Beschränkungen durch die Coronakrise ist die Lkw-Pannenhilfe des ADAC Truckservice voll einsatzbereit. Auch die Europe Net-Partner in den Corona-Krisengebieten Italien und Spanien sowie in den Nachbarstaaten Österreich, Dänemark, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Polen und Tschechien arbeiten im Normalbetrieb.



Bis dato sind in Deutschland nur ganz vereinzelt Werkstätten infolge der Coronakrise ausgefallen, wir rechnen jedoch damit, dass der Stresstest für unsere Netzwerke noch bevorsteht.



Um durch eine Ausbreitung des Virus entstehende Versorgungslücken im Pannenhilfenetzwerk schnell schließen zu können, haben wir ein Notfallmanagement für unsere Werkstattpartner und die Werkstätten unserer Kunden eingerichtet. Über die Hotline +49 (0)7333 80 84 06 können die überwiegend mittelständischen Betriebe Kapazitätsengpässe, Schließungen oder andere Unregelmäßigkeiten tagessaktuell und unbürokratisch melden. Mithilfe dieser telefonischen Netzwerk-Updates aktualisiert die Zentrale in Laichingen die verfügbaren Werkstätten und sorgt so für eine schnelle Hilfe am Pannenort.



Eingehende Pannennotrufe laufen über den 2019 eröffneten Service-Center-Satellit in Banja Luka im Norden von Bosnien-Herzegowina. Dort sind die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz, um Notrufe anzunehmen.



Angesichts der bereits belasteten Hotlines zahlen sich die Maßnahmen der laufenden Prozessinitiative aus. Vor allem die Entscheidung für den neuen Standort Banja Luka hat sich in dieser Krise als sehr vorteilhaft erwiesen, um der Zentrale den Rücken freizuhalten. Durch die organisatorische Trennung der Fallannahme in Banja Luka und der Werkstattsteuerung in Laichingen kann selbst bei einem hohen Anrufaufkommen eine schnelle Pannenfallbearbeitung garantiert werden.



Für den Fall, dass die Regierung Quarantänen oder Ausgangssperren anordnet, wurden zudem variable Schichtzeiten und Homeoffice-Möglichkeiten an beiden Standorten eingerichtet, die bereits genutzt werden.



Ihre Nummer für alle Pannen: 0 800 5 24 80 00 (kostenfrei)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (