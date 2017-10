Thomas Ohrner, vielen besser bekannt als Timm Thaler aus der gleichnamigen ZDF – Fernsehserie aus dem Jahr 1979, war zu Gast im ADAC Fahrsicherheitszentrum Augsburg. Ohrner ist aktuell Moderator der Frühsendung von „Klassik Radio, bei der es im Rahmen der Aktion „Sicher am Steuer“ ein ADAC Fahrsicherheits-Training zu gewinnen gab.



12 Hörer konnten sich beim Pkw-Intensiv-Training bestens auf die anstehenden winterlichen Straßenverhältnisse, wie Laub auf der Fahrbahn oder eisige Straßen, vorbereiten. Natürlich ließ es sich der Klassikradio Moderator nicht nehmen, die Trainingsteilnehmer persönlich zu begrüßen. „Ich habe früher schon so ein Training beim ADAC gemacht und dabei sehr viel gelernt. In ein paar Wochen hat eines meiner Kinder Fahrprüfung und da gibt´s dann gleich ein „Junge-Fahrer-Training“ obendrauf. Auch zu meiner eigenen Beruhigung“, so Thomas Ohrner im ADAC Interview.



Neben dem Standort in Augsburg bieten die südbayerischen Fahrsicherheitszentren in Regensburg, Ingolstadt, Landshut, Kempten und Burgkirchen (A) Trainings an. Infos und Buchung unter www.sicherheitstraining.net oder unter Tel. 0 800 89 800 88 (gebührenfrei).

