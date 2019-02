Verletzte Offensivkraft: Sebastian Polter fällt aus

04.02.19

Der 1. FC Union Berlin muss in den kommenden Wochen auf Sebastian Polter verzichten. Der 27-jährige Stürmer musste im Heimspiel gegen den 1. FC Köln verletzungsbedingt kurz vor der Halbzeitpause den Platz verlassen. Nach Untersuchungen am Montag wurde eine Verletzung am linken Mittelfuß diagnostiziert.

