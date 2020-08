Pressemitteilung BoxID: 812370 (1. FC Union Berlin e.V.)

Nationalmannschaft: Andersson und Schlotterbeck nominiert

Mit Stürmer Sebastian Andersson und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck wurden zwei Spieler des 1. FC Union Berlin in der kommenden Länderspielperiode in ihre jeweiligen Nationalteams berufen. Schweden tritt in der Nations League an, für Deutschlands U21-Nationalmannschaft geht es um die Qualifikation zur Europameisterschaft.



Die schwedische Nationalmannschaft bekommt es in den ersten beiden Spielen der Nations League mit zwei Top-Teams Europas zu tun. Sowohl Frankreich (05.09.2020, 20:45 Uhr), als auch Portugal (08.09.2020, 20:45 Uhr) treffen in der Friends Arena in Solna auf Schweden, Union-Stürmer Sebastian Andersson wurde dazu erneut von Nationaltrainer Janne Andersson nominiert.



Nico Schlotterbeck, der in Deutschlands U21-Nationalmannschaft mittlerweile eine feste Größe (fünf Spiele, zwei Tore) ist, bestreitet zwei Spiele in der Qualifikation zur Europameisterschaft. Unter der Regie von Trainer Stefan Kuntz trifft das Nachwuchsteam des DFB am Donnerstag, dem 03.09.2020 um 18:45 Uhr auf Moldawien, am Dienstag, dem 08.09.2020 kommt es zum Kräftemessen mit Tabellenführer Belgien (16:00 Uhr).

