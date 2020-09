Pressemitteilung BoxID: 813188 (1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH)

Absage Braunschweig-Testspiel - Hoßmang-Elf richtet Blick auf Wolfsburg-Test

Das ursprünglich für Freitag, 04.09.2020 geplante Testspiel zwischen Zweitligist Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg findet aus organisatorischen Gründen nicht statt. Damit fokussiert sich das Drittliga-Team im weiteren Wochenverlauf auf die Testpartie gegen Bundesligist VfL Wolfsburg.



Denn bereits am Samstag, 05.09.2020 testet der 1. FC Magdeburg vor heimischer Kulisse in der MDCC-Arena, wenn die Wölfe um 15:30 Uhr zu Gast sind. Es ist der vierte und abschließende Test der Hoßmang-Elf vor dem Pflichtspielauftakt in die Spielzeit 2020/2021.



Am Sonntag, 13.09.2020 empfängt der 1. FC Magdeburg den Zweitligisten SV Darmstadt 98 anlässlich der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr.





