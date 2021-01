Am heutigen Mittwoch, 12.01.2021, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die zeitgenauen Ansetzungen der Drittliga-Spieltage 22 bis 26 bekanntgegeben. Demnach beendet der 1. FC Magdeburg den Monat Januar im Auswärtsspiel beim FC Viktoria Köln, welches am Samstag, 30.01.2021 um 14:00 Uhr stattfindet.



Das Ostderby gegen die SG Dynamo Dresden findet am Samstag, 06.02.2021 um 14:00 Uhr in der MDCC-Arena statt, während das Auswärtsspiel gegen Türkgücü München am Montagabend, 15.02.2021 unter Flutlicht stattfindet.



Alle Termine im Überblick:



Samstag, 30.01.2021, 14:00 Uhr: FC Viktoria Köln gegen 1. FC Magdeburg (22. Spieltag)



Samstag, 06.02.2021, 14:00 Uhr: 1. FC Magdeburg gegen SG Dynamo Dresden (23. Spieltag)



Montag, 15.02.2021, 19:00 Uhr: Türkgücü München gegen 1. FC Magdeburg (24. Spieltag)



Sonntag, 21.02.2021, 14:00 Uhr: 1. FC Magdeburg gegen SC Verl (25. Spieltag)



Samstag, 27.02.2021, 14:00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Magdeburg (26. Spieltag)



Alle weiteren Ansetzungen auf www.dfb.de.









