Zielke Research Consult GmbH fühlt Versicherern auf den Zahn

Jetzt ist es möglich, auf die Zahlungsbereitschaft von Sachversicherern anhand öffentlicher Daten zu schließen. Aus den 162 SFCR-Berichten der Sachversicherer haben die Analysten der Zielke Research Consult GmbH das Abwicklungsergebnis berechnet. Daraus kann man auf die Zahlungsbereitschaft eines Unternehmens bei eingetretenem Schaden zurückschließen. Der Kunde sieht dies in der Solvenzqualität berücksichtigt. „Eine niedrige Prämie kann dann schon mal zu schwierigen Diskussionen mit dem Versicherer im Schadenfall führen“, so Dr. Carsten Zielke. Das schlechteste Abwicklungsergebnis zeigt die Hanse Merkur Reiseversicherung, gefolgt von der Hanse Merkur Allgemeine und der Generali Deutschland.



Erstmals hat Zielke Research Consult GmbH auch die SFCR-Berichte der Sachversicherungen analysiert. Hier sind wir anders als bei den als bei den Personenversicherern vorgegangen: Die Analyse ist hauptsächlich kennzahlenbasiert und führt so zu einer Solvenzqualitätseinschätzung. Die Solvenz als solches ist zwar niedriger als bei den Personenversicherern, dafür aber stabiler. „Die Zielke Research Consult GmbH hat mit der Analyse der Sachversicherer recht komplexes Neuland betreten“, lobte auch Prof. Hans-Wilhelm Zeidler, Unternehmensberater und ehemaliger Vorstand der Gothaer Versicherung.



Krankenversicherung



Die Beiträge der Privaten Krankenversicherungen werden steigen. Dessen sind sich die Analysten der Zielke Research Consult GmbH sicher. Bei lediglich einem Drittel der Assekuranzen besteht die Chance, dass die Beiträge stabil bleiben. Darunter befinden sich unter anderem die Allianz, die Barmenia und die DEVK. Kandidaten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es teurer wird, sind unter anderem die HUK, die DKV und die AXA.



„Leider hat die Branche es verpasst, sich für eine Änderung der Nachweisregeln zur Erwirtschaftung eines ausreichenden Zinses einzusetzen. Anstatt durch höhere Erträge durch Aktien zu erzielen, muss der Kunde jetzt quasi zusätzlich zu der Steiegerung der medizinischen Kosten auch die Negativzinsen tragen. Eine Kapitalanlagepolitik zur Abfederung von Prämiensteigerungen im Alter sollte anders aussehen.“



Aufgrund der Beitragssteigerungen nahm die Solvenz der Krankenversicherer insgesamt nur leicht ab. Die Zielke Research Consult GmbH geht davon aus, dass das auch für 2020 so bleiben wird. Erfreulich ist, dass die Versicherer in ihren Aussagen transparenter geworden sind. So konnten die Alte Oldenburger, die Central, die Concordia, die Envivas und die Provinzial Hannover ihre Punktezahl mindestens verdoppeln.



Bedauerlich ist, dass sich der Gedanke der Prävention bei den Krankenversicherern noch nicht so herumgesprochen hat, wie es sollte. Denn Vorbeugen ist besser als heilen und dient nicht nur der Gesundheit des Versicherten, sondern spart der Assekuranz auch Kosten. Gerade einmal elf von 40 Versicherern bieten ihren Kunden ein sichtbares Präventionsangebot. So bietet beispielsweise die Gothaer Versicherung ihren PKV-Kunden eine App an, mit der sie nicht nur Rechnungen erfassen können, sondern auch diverse Tipps in Hinsicht auf Gesundheitserhaltung bekommen.



Unsere Homepage „Check-Deine-Versicherung.de“ ist neu aufgesetzt. Wir begrüßen den Interessenten gleich mit einer Maske, in der er seine Präferenzen bezüglich Nachhaltigkeit, finanzieller Stabilität und Transparenz eingeben kann. Basis sind die SFCR und CFR-Analysen der Versicherer. Der Interessent erhält eine Liste von Unternehmen, die seinen Kriterien entsprechen.



„Damit möchten wir dem Webseitennutzer eine Entscheidungshilfe unabhängig vom Preis bieten, wobei wir aber nur eine Gesamtbetrachtung des Unternehmens, nicht des einzelnen Produkts vornehmen. Die Unternehmen, die ein Label verliehen bekommen haben, werden dabei besonders hervorgehoben“, sagt Dr. Carsten Zielke.

