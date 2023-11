Trotz schwerer See verbesserte Solvenzquoten bei der privaten Krankenversicherung

Damit kommt Zielke einer Anforderung der Green Claims Directive zuvor, die vermutlich erst in zwei Jahren verpflichtend wird, die aber eine Trennung von Beratung und Nachhaltigkeitsbewertung fordert. Es wird eine Registrierung bei der ESMA angestrebt, sobald die möglich ist. Zielke verwendet für seinen Prozess nur öffentlich zugängliche Daten und hat damit ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses Vorgehen gilt auch für die Zertifizierung von nachhaltigen Versicherungsprodukten. Die Direktive sieht ebenfalls vor, dass Finanzproduktanbieter den Nachhaltigkeitscharakter ihrer Produkte durch Dritte zertifizieren lassen müssen. Eine Praxis, die bereits in Portugal gelebt wird. Dort durfte Zielke zwei Produkte der Filedidade bestätigen. Dies ist im Nachhaltigkeitsregister auf der Webseite www.zielke-rc.eu nachzulesen. Neben Filedidade haben bisher AXA, Debeka, Die Bayerische und Gothaer sich diesem Prozess unterworfen.In der Zielke Research Consult bleiben die Beratungsaktivitäten wie zB das Mandat des Umweltbundesamts oder die Beratung auf die Vorbereitung auf die neuen europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards ESRS, an denen Zielke partizipiert hat.„Ich glaube, dass mit der verbesserten Datenlage und künstlicher Intelligenz Fragebögen ein auslaufendes Ratingmodell sind. Wir denken, dass der wirksamste Schutz gegen Greenwashingvorwürfe der Nachweis durch öffentliche Quellen darstellt.“ sagt Geschäftsführer Dr Carsten Zielke. „Hierzu öffnen wir jetzt unsere Datenbanken an interessierte Makler und Versicherer. Ein erster großer Abschluss wird bald bekannt gegeben.“Die Ergebnisse des diesjährigen Rankings deutscher Versicherer werden am 14.11. bekannt gegeben.