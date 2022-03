BerichterstatZielke Research Consult und Castom untersuchen Nachhaltigkeit französischer Versicherer

In Zusammenarbeit mit der Firma Castom, hat Zielke Research Consult GmbH zum ersten Mal den französischen Lebensversicherungsmarktes analysiert. Castom ist seit jeher auf die Finanzanalyse von Versicherungsunternehmen spezialisiert.Mit Hilfe und gemeinsam mit der Zielke Research Consult GmbH hat Castom ESG-Kriterien in seine Finanzstudien über französische Versicherungen einbezogen. Die Studie stützt sich auf die CSR-Berichte der französischen Versicherer, im Laufe des Jahres 2021 erstellt worden sind und auf deren Webseiten publiziert wurden.Infolge der neuen EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (CSRD) müssen die meisten europäischen Versicherer über ihre Strategie zur Anpassung seines Portfolios an die globalen Temperaturerhöhungsziele des Pariser Abkommens berichten.Dies müssen sie durch detaillierte Informationen über den Zeithorizont jedes Ziels, die zu seiner Umsetzung mobilisierten Ressourcen und die zu seiner Überwachung verwendeten Leistungsindikatoren belegen. Die Richtlinie wird insbesondere darauf abzielen, eine stärkere Standardisierung der quantitativen und qualitativen Indikatoren zu erreichen.Der Markt zeigt deutliche Anstrengungen in diesem Bereich, aber es gibt noch Verbesserungspotenzial. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lebensversicherungsunternehmen bestrebt sind, ihre nichtfinanziellen Leistungen umfassend und greifbar zu kommunizieren.Castom und die Zielke Research Consult GmbH beobachten jedoch eine mangelnde Zentralisierung der Informationen sowie eine unzureichende Anzahl an quantitativen Indikatoren in den Berichten.Dies kann den Prozess der Informationsbeschaffung für die verschiedenen Interessengruppen weniger effizient machen und Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit der Marktteilnehmer mit sich bringen.Indikatoren, die für die Bewertung der Auswirkungen des Versicherungsunternehmens auf die Umwelt wesentlich sind, wie der direkte und indirekte CO2-Fußabdruck oder der Prozentsatz des Verbrauchs an erneuerbaren Energien, fehlen in einigen Berichten nach wie vor. Dennoch ist die Berichterstattung über ESG-Erwägungen in der Anlagepolitik auf dem französischen Markt trotz einiger Mängel insgesamt transparent. Die Studie ist auf der Castom-Website in französischer Sprache frei zugänglich: