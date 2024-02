zfh doppelt ausgezeichnet

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund freut sich darüber, gleich zwei Awards 2024 erhalten zu haben. Das Bewertungsportal FernstudiumCheck und auch die Vergleichsplattform Fernstudium Direkt haben das zfh ausgezeichnet.Beim FernstudiumCheck Award 2024 erreicht das zfh einen von 11 Plätzen in der Kategorie „TOP Fernstudienanbieter“. Mit 69 Bewertungen, 4,3 von 5 Sternen und 94% Weiterempfehlungen zählt das zfh zu den beliebtesten Fernstudienanbietern.Als Basis für die Verleihung des Awards 2024 dienten 14.020 auf FernstudiumCheck veröffentlichte Erfahrungsberichte aus dem Kalenderjahr 2023.Um im Ranking des FernstudiumCheck Awards gelistet zu werden, muss ein Fernstudienanbieter mindestens 50 Bewertungen erhalten sowie eine Sternebewertung von 3,75 oder höher erreichen. Zusätzlich benötigen die Institute eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90%. Alle Institute, die die entsprechenden Kriterien erfüllen, werden automatisch als “Top Institut 2024” ausgezeichnet.Auch das Vergleichsportal Fernstudium Direkt erstellt jedes Jahr ein Ranking der Fernstudienanbieter. Hier hat das zfh mit 216 Bewertungen die Auszeichnung Exzellenter Anbieter 2024 mit 4,4 Sternen erhalten. So hat Wolfgang, 32 Jahre den Fernstudiengang Konstruktionsbionik M.Eng. in allen Kriterien mit 5 Sternen bewertet: „Das Angebot Präsenz und Online im Wechsel steht in einem guten Verhältnis. Die Professoren nehmen sich Zeit für Fragen und pflegen einen guten Kontakt zu den Studierenden. Die Onlineinhalte werden durch Videos und Folien gut unterstützt wobei dir Qualität der Videos ebenfalls meinen Vorstellungen entspricht“. Weitere Bewertungen unter https://www.fernstudium-direkt.de/zfh#erfahrungsberichte Zu den Portalen:Zum zfh: http://www.zfh.de