Per Fernstudium Logistik, Facility Management oder Wirtschaftsingenieurwesen studieren

Im Rahmen einer virtuellen Terminreihe stellt das Team des Fernstudienzentrums Friedberg der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) drei Fernstudiengänge vor. Für Weiterbildungsinteressierte, die sich erste Informationen holen möchten, geht es am Montag, den 30. Mai 2022 los mit der allgemeinen Vorstellung aller drei Angebote. Zu den weiteren Terminen werden die einzelnen Studiengänge inhaltlich vertiefend vorgestellt: am Dienstag, den 31. Mai geht es um das Fernstudium Wirtschaftsingenieurwesen (MBA Eng.), am Mittwoch, den 01. Juni um Logistik (M.Sc.) und am Donnerstag, den 02. Juni um Facility Management (M.Sc.). Die Termine finden jeweils von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr über ZOOM statt, die Zugangsdaten sind auf den Seiten des Fernstudienzentrums www.thm.de/fsz/ abrufbar unter: https://t1p.de/hpf2o . Referent ist Studiengangsleiter Prof. Dr.-Ing. Klaus Schuchard, der u.a. über Lernziele, Studieninhalte, Studienabläufe, Finanzierungsmöglichkeiten und Zulassungsvoraussetzungen berichten wird. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.Die drei Fernstudiengänge der THM sprechen Berufstätige an, die sich auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten oder sich fachlich oder persönlich weiterentwickeln möchten. Das Angebot der THM richtet sich genau an diesen Personenkreis und spricht sowohl Berufstätige mit erstem Hochschulabschluss und einer mindestens einjährigen Berufserfahrung an, aber auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung. Diese können unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Masterstudium zugelassen werden.Der Fernstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Abschluss MBA & Engineering (MBA Eng.) richtet sich insbesondere an Studieninteressierte mit ingenieur- oder naturwissenschaftlicher Vorbildung, die weiterführende theoretische Kenntnisse und Managementkompetenzen im Technikbereich erwerben möchten.Das Fernstudium Logistik (M.Sc.) bereitet die Studierenden optimal auf die Herausforderungen der Logistik-Branche vor. Die Studieninhalte erstrecken sich von Betriebswirtschaftslehre über Soft Skills hin zu Wirtschaftsenglisch, Arbeitstechniken, Logistikplanung und Controlling.Studierende des Angebotes Facility Management (M.Sc.) qualifizieren sich insbesondere für Managementaufgaben bei der Übernahme von technischen und betriebswirtschaftlichen Arbeitsfeldern innerhalb des Anlagen- und Gebäudemanagements.Alle drei Studienangebote sind akkreditiert und die Abschlüsse international anerkannt.Das Fernstudienzentrum der TH Mittelhessen führt die Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch. Hier können sich Interessierte bis zum 15. Juli für das kommenden Wintersemester bewerben unter: www.zfh.de/anmeldung/ Details zu den Fernstudiengängen unter www.thm.de/fsz/ Details zur Info-Veranstaltung unter: https://www.thm.de/fsz/service/informationen/termine/333-30-05-22-informationsveranstaltung-7.html