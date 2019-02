Neuer zfh-Fernstudienkatalog 2019

27.02.19

Vor Beginn der Bewerbungsphase zum nächsten Wintersemester 2019/20 können sich alle Fernstudieninteressierte jetzt einen Überblick über ihre Weiterbildungsmöglichkeiten verschaffen: Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund hat einen neuen Studienkatalog herausgegeben. Der Ratgeber für Fernstudien ist in einem neuen Format erschienen - in aktuellem Design wird das Angebot übersichtlicher und lesefreundlicher dargestellt. Die neue Auflage kann kostenlos beim zfh unter fernstudium@zfh.de angefordert werden oder steht unter www.zfh.de/ratgeber zum Download bereit.Interessierte, die sich neben Beruf und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten, finden in der neuen Broschüre über 70 Fernstudienangebote an 19 staatlichen Hochschulen aus den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, Technik und Sozialwissenschaften. Sollten sie sich für ein Fernstudium im zfh-Verbund entscheiden, studieren sie dank digitaler Lernformate zeitlich flexibel und können Studium mit Beruf und Privatleben vereinbaren. Auch Unternehmen schätzen und unterstützen ihre Mitarbeiter, die sich ohne Berufsunterbrechung durch ein Fernstudium weiterqualifizieren. In vielen Fällen ist es inzwischen auch möglich, ohne Abitur zu studieren. Neben der Vorstellung der verschiedenen Studiengänge bietet der Studienkatalog Informationen zum Ablauf eines Fernstudiums, über Fördermöglichkeiten und über die Zulassungsvoraussetzungen mit und ohne Abitur.Die Fernstudiengänge folgen dem Blended Learning Format, einer Kombination aus Selbststudienphasen, Online-Lehre und Präsenzphasen. Dieses Format ermöglicht Menschen in unterschiedlichen Lern-, Lebens- und Arbeitssituationen eine Weiterqualifizierung. Dabei profitieren die Fernstudierenden im zfh-Verbund von dem langjährigen Know-how in Sachen Fernstudium, berufsbegleitender Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Das zfh ist der bundesweit größte Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akademischem Abschluss. Alle Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind akkreditiert und somit international anerkannt.