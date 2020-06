Mediation - Die Kompetenz im Umgang mit Konflikten

Am Mittwoch, den 10. Juni 2020 findet um 18:00 Uhr ein Webmeeting zum berufsbegleitenden Fernstudium Mediation – integrierte Mediation statt. Alle Interessierten können sich bequem von zu Hause oder aus dem Büro einloggen und sich ausführlich über das Weiterbildungsprogramm informieren: Studiengangsleiter und ehemaliger Richter Arthur Trossen stellt das Mediationsverfahren vor und erläutert Ablauf und Organisation des Studienangebots. Wer teilnehmen möchte, loggt sich zur Online-Info-Veranstaltung am 10.Juni ein unter: https://www.wiki-to-yes.org/ZFH-Info-620 In der Ausbildung zur Mediatorin/zum Mediator lernen die Studierenden Prinzipien, Verfahren, Methoden, Strategien, Techniken und neue Denkweisen kennen – damit sind sie in der Lage, streitige Parteien dabei zu unterstützen, eigenverantwortlich und einvernehmlich eine Lösung ihres Konflikts zu erarbeiten. Die Mediatorin oder der Mediator bewegt die Parteien zu einer Einigung, ohne dass es sie berät oder sie beeinflusst – sondern er unterstützt jede Partei dabei die Haltung der Gegenpartei erstmals zu verstehen. Mediation wird daher auch als Vermittlung oder Verstehensvermittlung bezeichnet.Oft kommt es in wenigen Sitzungen zur Konfliktlösung – ohne umfangreichen Schriftverkehr und ohne zweite Instanz. Bei höheren Streitwerten ist eine Mediation erheblich kostengünstiger als herkömmliche Verfahren über mehrere Instanzen.Die Wissensvermittlung erfolgt nach dem Blended Learning Konzept – einer Mischung aus Selbststudium im Wechsel mit intensiven Präsenzwochenenden. Die Studierenden erhalten didaktisch gut aufbereitetes Skriptmaterial in Form von Studienbriefen, Arbeitsunterlagen mit einer Toolbox, Fallbeispielen und Anleitungen für Hausaufgaben und Training in Peergroups. Auf einer Lernplattform stehen u.a. interaktives Übungsmaterial und Lösungsmuster bereit. An vier Präsenzwochenenden trifft sich die Studiengruppe vor Ort an der Hochschule um das selbsterworbene Wissen praxisnah und handlungsorientiert umzusetzen.Das zfh bietet das Fernstudium in Kooperation mit dem Verein Integrierte Mediation e.V. an. Fernstudieninteressierte können sich beim zfh online zum Fernstudium Mediation – integrierte Mediation anmelden: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen : www.zfh.de/zertifikat/mediation/ und www.in-mediation.eu