Master of Engineering: Hochschule Kaiserslautern stellt Studienangebote vor

Die beiden Fernstudiengänge Elektrotechnik M.Eng. und Prozesstechnik M.Eng. der Hochschule Kaiserslautern eignen sich ideal für alle Interessierten, die ihre Karrierechancen berufsbegleitend ausbauen möchten. Die Absolventinnen und Absolventen erwerben umfassende Qualifikationen im technischen Bereich, die sie zur Übernahme von Führungspositionen und einen Einstieg in den höheren Dienst befähigen. Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Hochschule Kaiserslautern bei der Durchführung ihres Fernstudienangebots.Hochqualifizierte Prozessingenieurinnen und Prozessingenieure sind insbesondere in den Bereichen Chemie, Pharma und in der Energiewirtschaft stark nachgefragt. Für Elektroingenieurinnen und Elektroingenieure ergeben sich vielfältige Karriereperspektiven in Feldern wie der Automatisierungstechnik, Digitalisierung und in der Industrie 4.0.Prof. Dr.-Ing. Wulf Kaiser und Prof. Dr.-Ing. Christian Schumann, Studiengangsleiter der berufsbegleitenden Master-Studiengänge, und Miriam Würkner, Studiengangskoordinatorin, beraten Interessierte amin einem Online-Meeting und stehen für Fragen zur Verfügung.Die Teilnahme am Online-Meeting via BigBlueButton ist ohne vorherige Anmeldung über den folgenden Link möglich:Die Studierenden profitieren von einer großen Flexibilität: Phasen des Selbststudiums, der Online-Lehre und Präsenztage wechseln sich ab. Während der Semesterzeit sind die Studierenden an rund acht Wochenenden, jeweils freitags und samstags, an der Hochschule vor Ort. Zudem findet in der vorlesungsfreien Zeit eine einwöchige Blockveranstaltung statt. Die Studiengänge Elektrotechnik und Prozesstechnik sind auf eine Regelstudienzeit von vier Semestern ausgelegt und beginnen jeweils zum Wintersemester. Bewerbungen für das kommende Wintersemester 2025/26 sind von Anfang Mai bis 15. August 2025 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: