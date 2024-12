Management in der Weinwirtschaft (MBA): Karriereperspektiven entdecken!

Der berufsbegleitende MBA-Studiengang Management in der Weinwirtschaft richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die sich in diesem Fachgebiet weiterqualifizieren möchten und an einer Vertiefung ihrer betriebswirtschaftlichen und praxisrelevanten Kenntnisse interessiert sind. Im Fokus stehen die Themen Personalmanagement, Unternehmensführung, Controlling, steuerliche Aspekte, Weinbau und Önologie.Die Hochschule Geisenheim stellt das Studienangebot im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung amvor. Das Studiengangsteam informiert die Teilnehmenden ausführlich über Inhalte, Ablauf und die Zugangsvoraussetzungen.Die Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: bbb-srv.hs-gm.de/b/ort-lw7-fdg-h6h Um eine vorherige Anmeldung über die folgende E-Mail-Adresse wird gebeten:Das Studienangebot umfasst eine Regelstudienzeit von vier Semestern und kann auch als Zertifikatsstudium absolviert werden. Der MBA ist ideal für alle Interessierten, die ihre Weiterbildung möglichst flexibel gestalten möchten: Phasen des Selbststudiums wechseln sich mit Präsenzveranstaltungen in Geisenheim ab. Der Studiengang richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die über einschlägige Berufserfahrung verfügen und einen ersten Studienabschluss mit Bezug zum Fachgebiet haben.Der MBA wird von der Hochschule Geisenheim in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt. Interessierte können sich für das Sommersemester 2025 bis zum 31. Januar 2025 über das zfh bewerben: http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen finden Sie unter: