MBA-Fernstudium Management in der Weinwirtschaft jetzt per Schnupperstudium erkunden

Wie läuft das berufsbegleitende Fernstudium ab? Welche Inhalte werden vermittelt? Und wie lassen sich Online- und Präsenztermine in den Alltag integrieren? Fragen, die Interessierte am MBA-Fernstudiengang „Management an der Weinwirtschaft“ ab sofort im Rahmen eines Schnupperstudiums direkt beantwortet bekommen. Das Schnupperstudium bietet die Möglichkeit, sich ein Bild von dem angebotenen Fernstudienprogramm der Hochschule Geisenheim zu machen und es ein Semester lang zu testen.Im Schnupperstudium können Interessierte wie reguläre Studierende an den Präsenz- und Online-Vorlesungen des ausgewählten Studienfachs teilnehmen, erhalten Zugang zum elektronischen Lehrbrief und weiteren Inhalten des Moduls auf der digitalen Lernplattform. Die Module, die zum Schnuppern zur Verfügung stehen sind frei wählbar und stehen je nach Semesterbeginn zur Verfügung, wie z.B. Personalmanagement, Unternehmensführung oder. auch Finance & Controlling oder Digitalisierung.Die Gebühren für das Schnupperstudium von 500 Euro pro Modul werden Teilnehmenden, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und sich anschließend für ein komplettes MBA-Studium oder die Belegung einzelner CAS-Kurse im Rahmen des Studienprogramms entscheiden, komplett angerechnet. Für das Schnupperstudium sind keinerlei Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen – es eignet sich auch für Interessierte ohne Erststudienabschluss und Berufserfahrung, die sich unverbindlich orientieren möchten.Details zum Leistungsumfang des Schnupperstudiums und eine Übersicht der frei wählbaren Module sind unter www.zfh.de/mba/weinwirtschaft zu finden.Die Hochschule Geisenheim bietet das Fernstudium Management in der Weinwirtschaft in drei Varianten in Kooperation mit dem zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Studieninteressierte können entweder das Studium mit MBA-Abschluss, als CAS-Kurs (Certificate of Advanced Studies) oder mit Hochschulzertifikat wählen. Das Schnupperstudium ist in allen Studienvarianten möglich. Eine Anmeldung erfolgt für alle Angebote über das zfh unter www.zfh.de/anmeldung Anmeldefrist für das Wintersemester 2022/23 ist der 07. Oktober 2022. Ab Anfang November können sich Interessierte für das Schnuppern im Sommersemester 2023 registrieren.Bei Fragen zum Schnupperstudium, dem gesamten Studienangebot oder bei Interesse an einem persönlichen Beratungsgespräch, ist die Studienberatung der Hochschule Geisenheim unter der E-Mail-Adresse MBA-Weinwirtschaft@hs-gm.de erreichbar.Weitere Informationen zum Schnupperstudium und zum gesamten Studienprogramm finden sich unter www.zfh.de/mba/weinwirtschaft