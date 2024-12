Yakult Deutschland und Linus Straßer starten Partnerschaft für die Wintersaison 2024/2025

Als Ernährungspartner des Olympiastützpunkts Bayern (OSP Bayern) unterstützt Yakult seit 2011 zahlreiche Spitzensportlerinnen und -sportler. Linus Straßer kennt und schätzt Yakult aus seinem Training am OSP Bayern und hat das Getränk bereits seit vielen Jahren in seinen Alltag integriert.„Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Yakult. Bereits seit vielen Jahren gehört Yakult für mich fest zu meinem Alltag – gerade in intensiven Trainings- und Wettkampfphasen. Diese Partnerschaft fühlt sich daher absolut richtig an“, sagt Linus Straßer.Yakult sieht in der Partnerschaft mit dem Skirennläufer eine perfekte Ergänzung seiner langjährigen Sportförderungsstrategie. „Mit Linus Straßer gewinnen wir einen Athleten, der nicht nur herausragende sportliche Leistungen zeigt, sondern auch von unserem Produkt persönlich überzeugt ist. Genau diese Authentizität ist uns besonders wichtig“, betont Volker Baltes, Geschäftsführer von Yakult Deutschland.Neben der Förderung des Spitzensports durch Partnerschaften mit Organisationen wie dem OSP Bayern oder World Aquatics (früher FINA) unterstreicht Yakult mit dieser neuen Kooperation auch die Überzeugung, dass Bewegung ein wichtiger Bestandteil für ein gesundes Leben ist. Der japanische Wissenschaftler Dr. Minoru Shirota, der vor fast 90 Jahren das Getränk Yakult entwickelte, erkannte schon früh, dass die Beziehung zwischen Körper, Geist und Seele eine wesentliche Rolle für das ganzheitliche Wohlbefinden spielt. Yakult möchte auch mit seinem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag zur Gesundheit und Zufriedenheit der Menschen leisten.Der japanische Wissenschaftler Dr. Minoru Shirota forschte Anfang des letzten Jahrhunderts an der japanischen Universität Kyoto über die Wirkung der Darmbakterien auf die Gesundheit. Im Jahr 1930 gelang es ihm, ein Milchsäurebakterium mit einzigartigen Eigenschaften zu selektieren und zu kultivieren:Shirota. Das Besondere an diesen Shirota Bakterien ist, dass sie lebend den Darm erreichen, da sie besonders widerstandsfähig gegenüber Magen- und Gallensäuren sind, und dort die Anzahl guter Bakterien erhöhen.Dr. Minoru Shirota gründete sowohl das Unternehmen Yakult als auch ein eigenes Forschungs-institut, das Yakult Central Institute in Tokio. Bis heute erforschen dort Wissenschaftler/-innen den StammShirota und die Darmmikrobiota. Im Jahr 2005 wurde das erste europäische Yakult Forschungsinstitut im belgischen Gent eröffnet.Weitere Informationen unter: www.yakult.de