Jetzt neu: Xenofit Zinkaktiv C in der Vorrats-Dose

Das Spurenelement Zink ist wichtig für ein normales Immunsystem und gesunde Knochen. Das gilt auch für Vitamin C. Zink und Vitamin C sind eine sinnvolle Kombination um fit zu bleiben und das Immunsystem zu unterstützen.



Gerade bei sportlichen Aktivitäten und körperlicher Belastung sind die Vitalstoffe Zink und Vitamin C besonders zu empfehlen, denn das Spurenelement Zink geht mit jedem Schweißtropfen verloren. Leider kann unser Körper Zink weder selbst herstellen noch in einem relevanten Ausmaß speichern. Wir müssen das Spurenelement deshalb täglich mit der Nahrung zu uns nehmen. Fleisch enthält die höchsten Mengen an Zink, aber z. B. auch Milchprodukte, Eier, Haferflocken und Pastinaken liefern das wertvolle Spurenelement. Wer nicht sicher ist, ob in seiner Ernährung genug Zink steckt, kann auf Xenofit Zinkaktiv C zurückgreifen. Einfach das Getränkegranulat mit warmem oder kaltem Wasser anmischen und genießen. So wird der Körper schnell und schmackhaft mit dem wertvollen Spurenelement Zink und zusätzlichem Vitamin C versorgt. Xenofit Zinkaktiv C schmeckt fruchtig nach Grapefruit.



Xenofit Zinkaktiv C gibt es in einer Packung mit zehn Einzelbeuteln für je 200 ml Fertiggetränk und jetzt neu in der Vorratsdose für 30 Portionen. Für Vegetarier und Veganer geeignet, ohne Fruktose, Laktose, Gluten und künstliche Farbstoffe. Erhältlich in Apotheken und im ausgewählten Sportfachhandel. Hergestellt in Deutschland.

