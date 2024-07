Beerig-fruchtig in den Sommer mit der Sporternährung von Xenofit

Jeder, der im Sommer mehr Sport treibt und dem „inneren Schweinehund“ den Kampf ansagt, benötigt die passende Sporternährung. Die beerig-fruchtigen Varianten der Xenofit-Produkte energy bar, energy hydro gel und energy gel unterstützen bei jeder Sportart, bei jedem anstehenden längeren Training und bei jedem kräftezehrenden Wettkampf.



Der Kohlenhydrat-Riegel Xenofit energy bar Cranberry mit Mineralstoffen und Vitaminen, hergestellt auf Basis natürlicher Haferflocken, mit Reiscrispies und Cranberrys füllt die Energiespeicher vor und während der Belastung auf. Darüber hinaus überzeugt der Sportriegel mit fruchtigem Geschmack. So können ambitionierte Ausdauersportler, wie Rennradfahrer, Mountainbiker, Läufer, Triathleten, Bergsteiger oder Kletterer alles aus ihrem Körper herausholen und ihr volles Potential ausschöpfen.



Das Xenofit energy hydro gel in der Variante Waldbeere ist ein fruchtig-flüssiges Trinkgel für sportlich Aktive bei Training und Wettkampf. Zusätzliches Nachtrinken von Wasser ist nicht nötig. Xenofit energy hydro gel versorgt den Körper mit kurz- und längerkettigen Kohlenhydraten. Das zugesetzte Vitamin C ist wichtig für den Energiestoffwechsel und hilft die Ermüdung zu verringern. Zwei Milligramm Zink pro Beutel tragen zu einem normalen Säure-Basen-Haushalt bei und unterstützen den Kohlenhydrat-Stoffwechsel. So kann das Trinkgel auch bei langen Rennen oder Trainingsetappen helfen, den Hungerast zu verbannen – ideal für den Wettkampf oder bei mehrstündigen Ausdauereinheiten.



Das Xenofit energy gel im beliebten Geschmack Berry ist die ideale Ergänzung zum Sport-Riegel-Sortiment Xenofit energy bar und sorgt für den letzten „Push“ bei einer großen Anstrengung. Das fruchtige Gel enthält eine hochkonzentrierte Kohlenhydratmischung – ideal für den Zielsprint oder eine lange Steigung. Das Gel ist leicht verdaulich und sehr bekömmlich. Besonders praktisch: Die Verpackung lässt sich mit nur einer Hand öffnen. Das vegane Xenofit energy gel mit der bewährten Einmaldosierung von 25 Gramm schmeckt auch unter Belastung beerig-lecker.



Wer die Abwechslung liebt: alle drei Produkte gibt es natürlich in mehreren Geschmacksrichtungen. Die Riegel sind für Vegetarier geeignet, die Gels sogar für vegane Sportler.



Umweltschutz und Nachhaltigkeit nehmen bei der Firma Xenofit einen hohen Stellenwert ein. Xenofit stellt seine Sporternährungsprodukte in Deutschland her, einen großen Teil davon im bayerischen Tutzing. Die Produkte der Firma Xenofit unterstützen Freizeit- und Leistungssportler seit über 35 Jahren bei allen sportlichen Aktivitäten, im Training und beim Wettkampf.

(lifePR) (