WWF Jugend packt an im Moor

Die WWF Jugend redet mit, wenn es um die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft geht. In ihren Naturschutzeinsätzen packt sie auch tatkräftig an. Am 10. und 11. September (der Termin wurde krankheitsbedingt auf dieses Datum verschoben!) ist es im Emsland (Niedersachen) wieder einmal so weit. Die „Pandas“ werden gemeinsam mit anderen interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Pflanzaktion zum Erhalt des Hochmoors Bockholter Dose beitragen.Moore sind einzigartige Lebensräume und ihr Erhalt wichtig für unser Klima.Wie viele Moore wurde auch die Bockholter Dose zur landwirtschaftlichen Nutzung und zur Gewinnung von Torf stark entwässert. Jetzt steht das Gebiet im Emsland unter Naturschutz und wird wiedervernässt und renaturiert. Bei unserem Einsatz werden wir Wollgräser auspflanzen. Diese tragen wie die Torfmoose zur Torfbildung bei und sind somit wichtig für den Erhalt des Moores.Wer Lust hat, mit anzupacken und gleichzeitig Interessantes über Moore zu lernen, kann sich unter jugend-aktion@wwf-germany.de anmelden. Mitmachen ist kostenlos, teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 27 Jahren, eine Mitgliedschaft oder Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wir freuen uns auf viele fleißige Hände!Alles Wichtige in Kürze:10.9. 11 Uhr bis 11.9. 16 UhrBockholter Dose im Emsland, ab dem Bahnhof Meppen gibt es ein Shuttle; Übernachtung: im gemütlichen Schafstall mit Isomatte und Schlafsack (optional)13- bis 27-Jährige, keine Vorkenntnisse oder Mitgliedschaft nötigAuspflanzen von WollgräsernZusatzinfos zu den Naturschutzeinsätzen der WWF Jugend: https://www.wwf-jugend.de/pages/naturschutzeinsaetze