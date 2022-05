Eintauchen in tiefe Ozeane, tropische Wälder und weite Savannen – die Emmy-prämierte Netflix-Dokumentation „Unser Planet“ kommt am 28. September als Live-Produktion auf die Leinwand der Olympiahalle München. Begleitet wird die Entdeckungsreise in die Natur von einem Symphonieorchester und der Musik des Oscar-Preisträgers Steven Price. Die Einnahmen aus der europaweiten Tournee kommen der Bildungsarbeit des WWF im Rahmen des Projekts „Our Planet“ zugute.„Das Live-Projekt ‚Unser Planet – live in Concert‘ macht die Schönheit unserer Erde auf ganz atemberaubende Weise erlebbar. Es zeigt, wie schützenswert unsere Natur ist und wie wir dazu beitragen können, sie auch für künftige Generationen lebenswert zu machen“, sagt Nora Goebbel, Eventmanagerin beim WWF Deutschland.In der zweistündigen Aufführung werden die Highlights der Dokumentationsreihe gezeigt und vom britischen Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough auf der Leinwand kommentiert. „Durch den Einsatz eindrucksvoller Licht-Effekte wird das Naturschauspiel besonders intensiv und zu einem einmaligen Erlebnis“, so Goebbel.Die Einnahmen aus dem Live-Projekt fließen in das Bildungsprojekt „Our Planet“ des WWF. Sie kommen dadurch vor allem Schulen zugute, denen die Umweltschutzorganisation etwa Bildungs- und Unterrichtsmaterialien bereitstellt.Die Tournee „Unser Planet – live in Concert” führt ab dem 28. September 2022 durch ganz Europa. Neben München wird die Live-Produktion in Deutschland in Berlin, Hamburg, Köln und Mannheim aufgeführt. Weitere Informationen zu den Vorstellungen und Tickets finden Sie hier Die Netflix-Dokumentarserie „Our Planet“ entstand in Zusammenarbeit mit dem WWF und Silverback Films. In acht Themenschwerpunkten gibt sie Einblicke in die vielfältigen Lebensräume der Welt, wie etwa die arktische Wildnis oder die tiefen Dschungel Südamerikas. Die Dokumentationen zeigen auch die Gefahren auf, die Tier und Mensch zusetzen und thematisieren mögliche Lösungen.