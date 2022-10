Schlingen des Todes

Asiens Großkatzen leben gefährlich. Wilderer stellen ihnen nicht nur mit Gewehren nach, sondern vor allem Drahtschlingen werden, Tigern, Leoparden und anderen Raubkatzen immer wieder zum Verhängnis. Ein neuer WWF Report analysiert rund 400 Fälle aus den vergangenen zehn Jahren. Geraten die Tiere in die meist aus Haushaltsgegenständen, Drähten und Kabeln fabrizierten Fallen, verendeten sie meist qualvoll. Die registrierten Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich dürften die Todeszahlen weit höher liegen, vermutet Susanne Gotthardt vom WWF.Offenbar handelt es sich bei den Schlingen um ein grenzüberschreitendes Problem. Die WWF Bestandsaufnahme umfasst sieben Länder Asiens: Bangladesch, China, Indien, Malaysia, Nepal, Pakistan und Sri Lanka. Fast überall zeigt sich ein ähnliches Bild. Besonders gefährlich wird es für die Katzen, wenn sie die Schutzgebiete verlassen. Bei Tigern wurden 65 Prozent der verendeten Exemplare außerhalb von Schutzgebieten gefunden, bei Leoparden waren es sogar 93 Prozent.Die Fallensteller:innen haben es gar nicht immer auf die Großkatzen abgesehen. Der WWF geht zwar davon aus, dass etwa die Hälfte der getöteten Tiger auf das Konto von Wilderern geht. Viele Großkatzen fallen aber nicht der gezielten Jagd zum Opfer, sondern sie werden unbeabsichtigter Beifang, wenn Bauern versuchen ihre Felder mit Fallen vor Wildschweinen, Hirschen oder anderen Huftieren zu sichern.Um das Problem in den Griff zu bekommen ist es nach Einschätzung des WWF entscheidend, lokale Gemeinden zu sensibilisieren. Ranger:innen sollten mit Metalldetektoren oder speziell ausgebildeten Spürhunden ausgestattet werden. Der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Ranger:innen komme eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Schlingfallen zu. Darüber hinaus gelte es, die Zahl der gut ausgebildeten Wildhüter:innen zu erhöhen.Der WWF Bericht „Snaring of Big Cats in Asia“ kann hier heruntergeladen werden: https://www.wwf.de/...