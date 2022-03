Ernährungssicherheit nur im Einklang mit Natur- und Klimaschutz

Vom 30. März bis 1. April 2022 findet die Agrarministerkonferenz (AMK) statt. Sie steht unter dem Vorzeichen der Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf die Agrarmärkte und die deutsche Landwirtschaft. Hierzu sagt Johann Rathke, Koordinator für Agrarpolitik und Landnutzungspolitik beim WWF Deutschland:



„Die Agrarministerinnen und Agrarminister der Länder und des Bundes müssen klarstellen, dass Ernährungssicherheit nur gewährleistet ist, wenn wir die Risiken drastisch verringern. Die Klimakrise, der Verlust der Artenvielfalt, die Versiegelung wertvoller Fläche oder die Belastung unserer Gewässer bedrohen unsere Landwirtschaft. Umso wichtiger ist es, den eingeschlagenen Weg hin zu einem nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystem ambitioniert nach vorne zu gehen.



Zeitenwende in der Landwirtschaft muss heißen, klima- und agrarökologische Maßnahmen nicht mehr im Schritttempo zu ergreifen, sondern hier ein paar Gänge zuzulegen. Sind wir zu zaghaft, kostet das am Ende ein hohes Maß an Produktionssicherheit in Deutschland und Europa. Hierzu braucht es jetzt ein klares Bekenntnis der Agrarministerkonferenz.“