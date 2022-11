DamBusters starten “Riverlution”

Der Gedanke, Barrieren in Flüssen zu beseitigen, entstand in den 80er Jahren. Was für eine Handvoll Umweltschützer ein ferner Traum war, ist heute vielerorts Wirklichkeit. Inzwischen werden überall in Europa Flüsse renaturiert und einst zerteilte Ökosysteme wieder zu zusammenhängenden Hotspots der Artenvielfalt. Doch es gibt noch viel zu tun!In seinem Dokumentarfilm „#DamBusters“ begleitet Filmemacher Francisco Campos-Lopez die spanische Flussbauingenieurin Pao Fernandez Garrido auf ihrer Reise zu Fluss-Rückbauprojekten in Frankreich, Spanien, Litauen, Estland und Finnland. Sie stellt engagierte „Flusshelden“ vor, die sich mit ihrer „Riverlution“ europaweit für frei fließende Flüsse einsetzen und uns eine Idee davon vermitteln, wie diese wichtigen Lebensadern vor den Eingriffen des Menschen aussahen.Der WWF Deutschland zeigt „Dambusters“ im Rahmen seines von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützten Projekts „Lebendige Flüsse“ in einer Sondervorstellung mit anschließender Diskussionsrunde zu Potentialen und Herausforderungen von Wehrrückbauten in Deutschland. Mit dabei sind u.a. Roberto Epple vom European Rivers Network und die Landtagsabgeordnete Rosi Steinberger (Bündnis 90/Die Grünen).Deutschlandpremiere “#Dambusters – The Start of the Riverlution”Montag, 21.11.22, 17.00 bis 19.30 UhrNeues Maxim, Landshuter Allee 33, München: 10 Euro, buchbar unter 089- 89059980#Dambusters im Internet: https://www.dambusters.net/