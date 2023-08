„Wunderland Rock Legends“ rollen wie eine Feuerwalze über die Bühne

Das Wunderland Kalkar ist ein Ort geschaffen für Legenden! Am 2. September liegen hier erneut Musik und ein Hauch von 80/90er-Jahre Flair in der Luft. Wenn ab 21.30 Uhr die „Wunderland Rock Legends” wie ein Hurricane durch die Eventhalle fegen, rütteln sie so einige Erinnerungen an die guten alten Zeiten wach. Die Tribute Bands Deraps (Coverband Van Halen), MEATALLICA (Coverband METALLICA) und AC/DC UK kommen mit feurigen Riffs und coolen Songs zum Tanzen daher. In diesem Sinne - LET THERE BE ROCK!Einlass ist um 21.00 Uhr, Start des Events selbst ab 21.30 Uhr. Den Kick-off übernehmen „Deraps” - eine neue junge Van Halen-Cover Band im Stil des „Classic Rock“. Eddie van Halen hätte seine helle Freude daran, dem kanadisch-australischen Trio bei seinen Hits wie „Jump“, „Panama“ oder „Can´t stop loving you“ lauschen zu dürfen. Ihr Debütalbum erhielt weltweit begeisterte Kritiken und wurde sogar vom offiziellen Van Halen Store zum Verkauf angeboten. Energiegeladen, mit ausgefeilten Gitarrensoli und perfekt abgestimmtem Harmoniegesang fangen Deraps den Sound und die Essenz des Rock 'n' Roll in ihrer Musik ein. Es geht zurück zum kalifornischen Sunset Strip der späten 70er Jahre, als eine neue Generation von Bands die globale Szene rockte - allen voran: Van Halen! An diesem Abend geben Deraps zuerst den Ton an.Auch die zweite Band des Abends - „MEATALLICA“ - nehmen das Publikum mit auf eine Metal-gefüllte Reise und machen eine klare Ansage: Sie wollen die Lautstärke aufdrehen, den zeitlosen Klassikern von METALLICA huldigen und mit ihrer eigenen, einzigartigen Energie und künstlerischen Interpretation versehen. MEATALLICA ist keine typische Coverband oder Tribute Act. Es ist ein Powerhouseprojekt, das sich durch unzählige Auftritte und Kooperationen in den Benelux-Ländern einen Namen gemacht hat. Mit im Gepäck haben sie sicherlich Songs wie „Noting elese matters“, „Enter Sandman“ oder „The unforgiven“. Im Wunderland Kalkar werden sie den Texten ihrer Metal-Götter ganz neues Leben einhauchen, denn MEATALLICA überschreiten die Grenzen der Nachahmung - sie sind im wahrsten Sinne des Wortes „METALLICA to the bone“.Und wenn man denkt es geht nicht NOCH mehr, kommen von irgendwo… „AC/DC UK” mit einem „Thunderstruck” und unter „High Voltage” daher! Die Band gilt nach mehr als 10 Jahren ausgiebiger Tourneen und Unmengen an Festivalauftritten als bestes AC/DC-Tribute in Europa und rollt auch am 2. September im Wunderland Kalkar wie eine Feuerwalze über die Bühne. Ihre Show deckt alle Epochen des AC/DC-Werks ab - und sogar einige Songs, die nur selten live gespielt werden. Ob Bon Scott oder Brian Johnson-Ära, hier gilt maximale Eskalationsstufe. Ein absolut grandioser Angus-Young-Sound sowie Look-a-like macht dieses AC/DC-Tribute darüber hinaus zum reinsten Ohren- und Augenschmaus.