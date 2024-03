Wunderland Kalkar enthüllt feierlich neuen Themenbereich: „Kernie´s Dorf

Pünktlich zum Saisonstart 2024 präsentierte der Wunderland Kalkar Freizeitpark seinen ersten neuen Themenbereich: „Kernie´s Dorf”! Dieser wurde gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Stadt Kalkar, Frau Dr. Britta Schulz, dem städtischen Wirtschaftsförderer Dr. Bruno Ketteler sowie einigen 4. Grundschulklassen aus Kalkar, Wissel und Appeldorn - einen Tag vor der offíziellen Parkeröffnung - feierlich eingeweiht.



Geschäftsführer Marten Foppen: „Wir sind sehr stolz, der Öffentlichkeit endlich das erste Ergebnis unserer Themenpark-Pläne präsentieren zu dürfen. Genau ein Jahr ist unsere erste Ankündigung her. Seitdem hat unser Team, unterstützt durch viele Kooperationspartner, hart dafür gearbeitet, dass unseren Gästen ab sofort ein neuer toller Bereich zur Verfügung steht. Das ist ein wichtiger Moment für uns und es ist uns eine große Freude, ihn gemeinsam mit Ihnen allen begehen zu dürfen!”



Auch für die Kinder der beteiligten Grundschulen war es ein besonderer Tag. Sie durften selbst bemalte Vogelhäuser mitbringen, die fortan Teil von Kernie´s Dorf sind. Gemeinsam mit Frau Dr. Britta Schulz wurden sie dem Wunderland Kalkar übergeben. Selbstverständlich weihten die „Mini-Profis” auch sofort die neue Abenteuerspielzone „Villa Lustigheim” ein. Klettern, kriechen, entlanghangeln… Das Ergebnis: Da wird unbedingt noch ein zweiter Besuch mit Mama und Papa nötig sein!



Kernie´s Dorf ist der erste von insgesamt sieben Themenbereichen, die nun Jahr für Jahr im Rahmen eines Masterplans hinzugefügt werden. Es befindet sich direkt hinter dem Eingangsbereich. Hier eröffnet sich Jung und alt eine eigene kleine Welt mit dazugehöriger Geschichte:



In einem märchenhaften Land jenseits des Regenbogens lebten Kernie und Kerna. Eines Tages erzählte ihnen Piep, die Amsel, von einer besonderen Tür zu einer wunderbaren Welt voller Abenteuer und Spaß. Um dort zu leben, brauchten sie ein Zuhause. Also beschlossen sie, ihr eigenes Dorf zu bauen, damit Freunde sie besuchen konnten. Kernie und Kerna haben mit ihrem Dorf nur ein Ziel: den Besuchern ein fantastisches Erlebnis zu bieten.



Schnabelpost

Bei der Schnabelpost fliegen kleine Vögel hoch oben in der Luft herum, um Nachrichten zwischen den Freunden zu überbringen. Hinter dem Regenbogen am Himmel gibt es einen besonderen Platz für Piep, die Amsel. Sie kennt alle Bewohner des Wunderlands und sorgt dafür, dass die Post immer pünktlich zugestellt wird. Wer einfach mal Hallo sagen oder von den eigenen Abenteuern im Park berichten möchte, kann sich blind auf Piep und ihre Vogelfreunde verlassen!



Turm der Zeit

Der Turm der Zeit war eine ziemliche Herausforderung für das Duo: Kerna musste sogar auf Kernie’s Schultern steigen, um die Uhr zu erreichen. Der Turm symbolisiert die Zeit für Abenteuer und Spaß im Wunderland Kalkar. Hier finden die Gäste auch alle aktuellen Informationen zu Attraktionen und besonderen Ereignissen im Park. Am Uhrenturm bleibt man stets auf dem Laufenden!



Villa Lustigheim

Zeit für ein wenig Spaß! Den gibt es in der Villa Lustigheim: dem ultimativen Spielparadies für Kinder. Hier kann man durch geheime Gänge schleichen, über Brücken klettern oder sich zwischen den bunten Türmen verstecken. In der Villa Lustigheim geht es darum, gemeinsame Abenteuer zu erleben und Spaß zu haben. Kernie und Kerna sorgen für ein unvergessliches Erlebnis in dieser Abenteuerspielzone.



Wunderladen

Kernie und Kerna lieben schöne Andenken. Deshalb haben sie den Wunderladen gebaut, den Souvenirladen im Wunderland Kalkar. Hier wartet eine Schatztruhe voller einzigartiger Andenken und Geschenke. Es gibt für jede(n) das passende Souvenir, um sich an gemeinsame Abenteuer zu erinnern.

