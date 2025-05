Wunderland Kalkar On Wheels macht Menschen glücklich

Wenn es auf den Straßen anfängt zu hupen und nicht mehr aufhört… dann ist „Wunderland Kalkar On Wheels“-Zeit! Das beliebte Event ist mittlerweile Inbegriff für die Erfüllung von Träumen. Besser gesagt eines Traumes, den rund 200 Kinder gleichzeitig haben: Einmal im Leben stolze(r) Truckerkönig(in) sein und das Sagen im Führerhaus haben. Am Samstag, dem 24. Mai 2025 wird dies alles wahr – beim Charity-Event Wunderland Kalkar On Wheels (WKOW)!



Auch in diesem Jahr dürfen die Kids wieder beim sogenannten Trucker-Run in 100 LKW´s inklusive Begleitfahrzeugen durch Deutschland und die Niederlande fahren. Sie kommen von der „Kinderkrebsklinik e.V.“ aus Düsseldorf, der Stiftung Noah4All, der Lebenshilfe und aus der Umgebung, sind teils schwer krebs- bzw. herzkrank oder körperlich/ geistig behindert. Wer schon einmal dabei war weiß, dass an diesem Tag die Sorgen etwas in den Hintergrund rücken. Alle lachen und sind fröhlich – die jungen Beifahrer mit Familien, die Trucker und auch sämtliche Zuschauer am Wegesrand. Denn das ist der Gedanke von Wunderland Kalkar On Wheels - Menschen glücklich machen!



Tränen und große Emotionen



Die Fahrt in diesem Jahr ist eine ganz Besondere – und das werden auch die Banner auf den Trucks zeigen: Bereits seit 10 Jahren rollt der WKOW-Konvoi durch die Lande. Nur durch die Unterstützung zahlreicher Freiwilliger und Gönner war es über die Jahre hinweg möglich das Event zu etablieren und stetig wachsen zu lassen. Mittlerweile genießt es überregionale Anerkennung und das grenzüberschreitend. Binnen einer Minute war der Run dieses Mal ausgebucht. Das war neuer Rekord.



Der Weg von der Idee zum ausgereiften Event war bzw. ist ergreifend und oft mit Tränen und großen Emotionen verbunden. Schließlich begleiten die Kinder in den Führerhäusern viele unterschiedliche Schicksale. Oft bilden sich Freundschaften mit den Fahrern – und auch sie haben eigene ergreifende Geschichten zu erzählen.



Bereits bei den vorbereitenden Treffen im Wunderland oder bei den Unterstützern vor Ort wird regelmäßig klar: Da steckt viel Herzblut drin. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jede Stadt bzw. Ortschaft hat extra für diesen besonderen Tag etwas organisiert: Die einen verteilen Fähnchen (so auch das Wunderland selbst anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums – der abgedruckte QR-Code führt zu tollen Jubiläumsaktionen), andere stehen Spalier mit Feuerwehr-Drehleitern und Wasserwerfern. An der Emmericher Rheinpromenade wartet z.B. wieder ein THW-Bogen, in den Niederlanden ein Dweil-Orchester und ein Karnevalsverein. Manche Ortschaften grillen am Wegesrand - hier dürfen sich auch Fremde gerne anschließen. Bei dieser Gelegenheit werden Spendengelder beim Verkauf von Speisen und Getränken gesammelt.



Die Tour



Am 24. Mai startet die Kolonne, angeführt von Projektmanager Leon Westerhof, in 10er-Gruppen um 9.30 Uhr ab Wunderland Kalkar. Sie fährt erneut über Grieth, Emmerich, Netterden (NL), ´s-Heerenberg (NL), zurück über die Emmericher Rheinbrücke, Grieth, Wissel, Kalkar, Hönnepel, um letztendlich wieder im Wunderland Kalkar einzufahren.



- Grieth: Ankunft ca. 9.35 Uhr und 12.15 Uhr

- Emmericher Rheinpromenade: Ankunft ca. 10.00 Uhr

Die Kolonne ist bereits aus der Ferne auf der gegenüberliegenden Rheinseite und auf der Emmericher Rheinbrücke zu sehen.

- Netterden: Ankunft ca. 10.35 Uhr mit 30-minütiger Pause

- `s-Heerenberger Innenstadt: Ankunft ca. 11.20 Uhr

- Wissel: Ankunft ca. 12.30 Uhr

- Kalkar: Ankunft ca.12.40 Uhr

- Hönnepel: Ankunft ca. 13.00 Uhr

- Wunderland Kalkar: Ankunft ca. 13.05 Uhr

Einfahrt auf das Gelände. Kernie begrüßt die großen und kleinen Trucker.



Trucker-Festival



Im Anschluss werden die Kinder und ihre Eltern mit der Bimmelbahn zum Trucker-Festival auf dem Wunderland-Gelände (Messe Kalkar) gefahren. Dort gibt es Spiel und Spaß mit Hüpfburgen in der Halle. Später dürfen sie sich im Wunderland Kalkar Freizeitpark vergnügen. Auf dem Outdoorgelände steht ein großes Festzelt, das den Mittelpunkt des Events bildet. Hier mit DJ Maurixx und diversen Künstlern (ab 14.00 Uhr) und Gastronomie „dürfen große Gefühle weitergefeiert“ werden. Selbstverständlich sind auch wieder knapp 800 Power-Boliden vor Ort – viele mit tollen Airbrushmotiven zum Bestaunen. Ein großes Highlight wird wieder die Spendenübergabe um 15.30 Uhr sein, gefolgt von der Preisverleihung des „Schönsten Trucks“ auf der großen Bühne neben dem Zelt. Geselligkeit ist am Nachmittag und in den frühen Abendstunden Trumpf.



Das Trucker-Festival kann bereits ab 10.00 Uhr morgens bis abends 18.00 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.



Durch die teilnehmenden LKW-Gruppen und dazugehörigen Fahrer kommen einige Spenden für die Stiftung Noah4All und die „Kinderkrebsklinik e.V.“ in Düsseldorf zusammen. Das Festival wird gemeinsam mit dem Truckersclub Millingen (TCM) und vielen anderen Partnern/Sponsoren organisiert.



Schirmherrin der Veranstaltung ist wieder Dr. Britta Schulz, Bürgermeisterin der Stadt Kalkar.



Rahmendaten

Wunderland Kalkar On Wheels

Trucker-Run: um 9.30 Uhr ab Wunderland Kalkar

Festival: von 10.00 -18.00 Uhr



-Eintritt für Besucher frei-



Veranstaltungsort:

Wunderland Kalkar

Griether Str. 110-120

47546 Kalkar

