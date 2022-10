Weihnachtsfeiern in gemütlich-rustikaler Atmosphäre

Mit Buffet, Steakhouse oder ganz im Western-Stil im Wunderland Kalkar

Gesellig beisammen sein, gut essen, lachen und auf Familie, Freunde oder die erfolgreiche Zusammenarbeit anstoßen… Wenn sich wieder so langsam Festtagsstimmung einstellt und der Wunsch nach etwas mehr Ruhe und Gemütlichkeit laut wird, ist eine Weihnachtsfeier doch der ideale Rahmen dafür. Wer vor Weihnachten schon einmal im Wunderland Kalkar war weiß, dass hier eine besondere Stimmung herrscht - und die klingt auch noch eine ganze Weile nach.



Wie wäre es zum Beispiel mit einer köstlich-festlichen Zeit mit den Liebsten oder allen Kolleginnen und Kollegen im Buffet-Restaurant, im Steakhouse oder im Westernsaloon? Es warten ein weihnachtliches Buffet bzw. Menü mit herrlichen Speisen und Getränken sowie eine gehörige Portion Geselligkeit und Entertainment. Die perfekte Kombi für eine unvergessliche Weihnachtsfeier!



Einfach gemütlich – im Buffet-Restaurant oder Steakhouse



Rund um die schönste Zeit des Jahres darf sich jede(r) einmal ausgiebig verwöhnen lassen. Für das Team des Wunderland Kalkar eine Herzensangelegenheit. Nach einem Sektempfang werden die Gäste zu Tisch geleitet - natürlich in weihnachtlicher Wohlfühlatmosphäre. Im Buffet-Restaurant lockt ein kalt-warmes Buffet mit Leckereien für den Gaumen, alternativ ein vorzügliches 3-Gänge Menü im Steakhouse (inklusive Getränke und süßer Dessertüberraschungen). Nach dem Essen ist noch lange nicht Schluss - in der Kneipenstraße kann bis 2.00 Uhr getanzt und mit einem guten Tropfen auf viele weitere Zusammenkünfte angestoßen werden.



Das Buffet- und Steakhouse-Angebot ist ab dem 02. Dezember bis Ende Dezember jeden Freitag und Samstag buchbar (Steakhouse freitags auf Anfrage).



Arrangement mit Buffet-Restaurant für 49,00 € p.P. (all-in light)

Arrangement mit Steakhouse für 59,00 € p.P. (all-in light)



Schön rustikal – im Wild Wild West-Stil



„Howdy, Partner“! Lust auf eine rau-charmante Wild Wild West Weihnachtsfeier mit Western Dinner-Buffet? Dann auf in den Sattel und nichts wie los ins Wunderland Kalkar! Hier gibt es in lockerer Atmosphäre Bier, Burger und Spaß in einem einzigartigen Westernsaloon. Natürlich inklusive Getränke. Genau das richtige also für alle Cowboys und Cowgirls und die nächste Firmen- bzw. Weihnachtsfeier!



Im perfekten Saloon-Ambiente tanzen die Gäste zur Musik der 70er und 80er und treten bei Spielen wie Bullriding, Nagelschlagen, Hufeisenwerfen usw. gegeneinander an. „Hi Ho“ - dieser Abend wird unvergesslich! Nach der Party geht es noch bis 2.00 Uhr in die Kneipenstraße zum Tanzen.



Die Wild Wild West Party ist buchbar am: Samstag, den 26. November, Freitag, den 9. Dezember und Freitag, den 16. Dezember.



Arrangement mit Western Dinner-Buffet für 69,00 € p.P. (all-in light)

Buchungen unter Tel. 02824/9100 oder booking@wunderlandkalkar.eu