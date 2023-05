Von Jobwünschen und großen Träumen

„Ich werde später mal LKW Fahrer“! Das ist wohl der Satz, den Eltern auch in diesem Jahr am Tagesende des 3. Juni freudestrahlend und voller Überzeugung zuhauf zu hören bekommen werden. Für die Organisatoren deskönnte das Kompliment natürlich kaum größer sein. Schließlich bedeutet es, dass die alljährliche Herzenswunsch Aktion wiederholt erfolgreich war. Doch bevor es so weit ist, heißt es erst mal weiter planen und bis ins kleinste Detail vorbereiten. Unzählige LKWs sind bereits dabei sie konnten sich schon vor Wochen zum beliebten (ausgebuch ten) Trucker Run anmelden. Maximal 100 Powerboliden inklusive Begleitfahrzeuge nehmen 100 (teils schwerkranke und behinderte) Kinder im Führerhaus mit. Da wird erklärt, gelacht, gehupt, gewinkt und über spätere Jobwünsche als Trucker gesprochen und für A LLE Beteiligten erfüllt sich ein absoluter Traum!Der! Los geht es ab 10.00 Uhr. Begleitet wird die LKW Ausfahrt auch in diesem Jahr durch das Technische Hilfswerk und motorisierte Verkehrsbegleiter aus den Niederlanden. Die Strecke ist bekannt und wird auch 2023 von jubelnden Zuschauern gesäumt sein. Selbstverständlich beteiligen sich di e Städte und Ortschaften mit schönen Aktionen , um das Erlebnis noch erlebenswerter zu machen. Da werden Girlanden, Ballons und Fähnchen zum Schmücken herausgeholt, Musik und Tanz bereiten einen herzlichen Empfang. Jedes Jahr gibt es etwas Neues zu sehe n ein jeder bringt sich mit Herzblut ein. Man könnte quasi von einer riesengroßen WKOW Familie sprechen. Der Lindwurm fährt über Grieth, Emmerich, Netterden (NL), ´s Heerenberg (NL), zurück über die Emmericher Rheinbrücke, Grieth, Wissel, Kalkar, Hönnepel, um letztendlich wieder im Wunderland Kalkar einzufahren. Die Nachwuchs Trucker dürfen dann sofort in Kernie´s Familienpark stürmen das lange Sitzen muss schließlich durch ordentlich Freizeitpark Spaß wettgemacht werden.Für dassind bereits mehr alsund abermals(Teilnehmer -, USA Show und andere Trucks) registriert. Sie werden sich am besagten Samstag rund um das Zelt auf dem Outdoorgelände versammeln.Die Gold Wings alias Biker mit Herz haben dieses Mal ihren eigenen Stand. Neben Ständen mit Trucker Accessoires sowie Speisen und Getränken zu kleinen Preisen warten auf die Kids Hüpfkissen und weitere Kinder Aktionen. Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr wieder mit dabei: dieim Rahmen ver schiedener Spiele. Die Gewinner dürfen sich auf tolle Preise freuen.Die einmalige Event Kombi soll helfen, aufmerksam machen und unterstützen. Auch in diesem Jahr gehen sämtliche Spenden von „Wunderland Kalkar On Wheels“ zugunsten der „Kinderkrebsklinik e.V.“ in Düsseldorf und verschiedener Stiftungen. Die Spendenübergabe erfolgt nachträglich in der Klinik bzw. bei der Stiftung. Die Städte und Ortsteile sammeln selbst und übergeben ihre Gelder. Das Festival wird gemeinsam mit dem Trucke rsclub Millingen (TCM) und vielen anderen Partnern/Sponsoren organisiert. Schirmherrin der Veranstaltung ist wieder Dr. Britta Schulz, Bürgermeisterin der Stadt Kalkar.Weitere Informationen gibt es unter:Outdoorgelände Wunderland KalkarGriether Str. 110 12047546 KalkarWunderland Kalkar On WheelsSamstag, 3. Juni 2023Trucker Run: um 10.00 Uhr ab Wunderland KalkarFestival: von 10.0018.00 UhrEintritt für Besucher frei