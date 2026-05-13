Volley-Wundertag 2026: Ticketvorverkauf mit Early Bird-Rabatt gestartet

Der Volley-Wundertag vereint auch in diesem Jahr ein einsteigerfreundliches Volleyball-Event für Kinder und Jugendliche mit einem Freizeitpark-Erlebnis vor besonderer Kulisse im Wunderland Kalkar. Tickets für das einzigartige Format am 29. August sind ab sofort mit einem Early Bird-Rabatt von 20 Prozent erhältlich. Auch die ersten Programmpunkte und teilnehmenden Stars der Volleyball Bundesliga (VBL) stehen fest.



Nach der erfolgreichen Premieren-Ausgabe im vergangenen Jahr laden die VBL und das Wunderland Kalkar auch 2026 Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren mit ihren Familien ein, Volleyball auf spielerische Art und Weise zu entdecken. Neben Teamsportaktivitäten wie Sharknet, Spikeball und Cornhole, bei denen Bewegung und Spaß im Vordergrund stehen, können die jungen Volleyballbegeisterten mit aktiven und ehemaligen Spieler:innen der Volleyball Bundesliga lernen und Volleyball spielen. Unter anderem werden die Außenangreiferin Elena Kömmling und Zuspielerin Emilia Jordan vom USC Münster sowie der Athletiktrainer und ehemalige Mittelblocker Michael Andrej von den SWD powervolleys Düren vor Ort sein, um in Kleingruppen Begeisterung für Volleyball zu wecken. Das Angebot richtet sich sowohl an Kinder, die zum ersten Mal in Kontakt mit Volleyball kommen als auch an junge Talente, die hautnah mit ihren Idolen zusammen trainieren wollen.



Der Volley-Wundertag bietet auch in diesem Jahr mehr als nur Volleyball: An vielen Mitmachstationen können die Teilnehmer:innen sich an Geschicklichkeitsspielen ausprobieren, einen Eventpass absolvieren, Autogramme ihrer Stars sammeln und gemeinsam mit ihren Familien einen abwechslungsreichen Tag mit den Attraktionen des Wunderland Kalkar erleben. Der Freizeitpark auf dem Gelände eines nie ans Netz gegangenen Kernkraftwerks direkt am Rhein bietet nicht nur eine Vielzahl von Fahrgeschäften und Aktivitäten, sondern auch eine einzigartige Kulisse.



Tickets mit Early Bird-Rabatt bis zum 31. Mai erhältlich



Für das Familien-Event sind ab sofort Tickets mit Vorteilen für Frühentschlossene erhältlich: Bis zum 31. Mai 2026 können sich Interessierte mit dem Rabattcode VOLLEY-20 einen vergünstigten Eintritt sichern und 20 Prozent sparen. Im Eintrittspreis sind neben dem kompletten Volleyball-Angebot auch der Parkeintritt sowie eine Verpflegung mit Softdrinks, Snacks und Eis inbegriffen. Für die Teilnahme am Volley-Wundertag ist eine Anmeldung bis zum 14. August erforderlich.



Tickets sowie weitere Informationen zum Programm gibt es unter: wunderlandkalkar.eu/volley-wundertag

(lifePR) (