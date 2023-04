Verrückt gewordener Wissenschaftler übernimmt Pressekonferenz im Wunderland Kalkar

Die Horror Nights Kalkar 2023 werden Sie schaudern lassen! Am 13. April hielt Marten Foppen, Hauptgeschäftsführer der DeFabrique Holding, eine Pressekonferenz zur Zukunft des Wunderland Kalkar. Abgesehen von der Tatsache, dass die vollständige Umgestaltung in einen Themenpark geplant ist, stellte Foppen auch die Veranstaltung Horror Nights Kalkar vor, die am 6. Oktober 2023 beginnen soll. Seine Erläuterungen zu den Plänen für junge Erwachsene waren jedoch nur von kurzer Dauer. Die anwesenden Medienvertreter wurden von Herrn Ferdinand Pluton aufgeschreckt. Einem verrückten Wissenschaftler, der schon lange für tot erklärt worden war. Nun fand er den Weg aus seinem Versteck im ehemaligen Kernkraftwerk des Freizeitparks, um allen Anwesenden SEINE Pläne für den Park zu erläutern.„Ich werde Euch den HORROR zeigen! Ich entscheide, wer lebend nach Hause gehen darf und wer sich meiner Armee anschließt! Es ist Zeit für RACHE! Horror Nights Kalkar, meine Damen und Herren, herzlich willkommen!“, lachte Pluton hysterisch auf der Konferenz. Es stellte sich heraus, dass Herr Pluton putzmunter ist und tief im Inneren des Atomkraftwerks auf Rache sinnte - nachdem er angeblich von einem Unbekannten in den Atomreaktor gestoßen wurde. Tatsächlich hatte der brillante, aber auch als radikal verschriene Wissenschaftler Ferdinand Pluton jahrelang in Kalkar am Thema Kernenergie geforscht. Damals wurde er von seinen Kollegen belächelt und von der Gesellschaft als „durchgedrehter Spinner“ abgetan. Bis jetzt! Nun ist Herr Pluton zurück und sinnt auf Rache. Jeder fröhliche Besucher, der es wagt, seinen Park zu betreten, wird von ihm in ein Monster für seine Armee verwandelt.Vom 6. Oktober bis zum 5. November öffnen sich die Gruseltore der Horror Nights Kalkar jeden Freitag, Samstag und Sonntag. Eine Tageskarte kostet 29,50 Euro und für Frühentschlossene gibt es ein Early Bird Ticket für 25 Euro. Ein Ticket, mit dem man einen ganzen Abend lang die 3 Horror-Häuser, 2 Scare Zones und weitere Horror-Attraktionen genießen kann: ein exklusives Horrorerlebnis, das komplett auf der schaurigen Geschichte von Herrn Pluton basiert.Wie geht`s nun weiter? Wo versteckt sich Herr Pluton jetzt? Und wie genau schauen seine dunklen Pläne aus? Was geht hier eigentlich vor? Entdecken Sie selbst die dunkle Seite des alten Atomkraftwerks und erleben Sie Wunderland Kalkars einzigartiges, schauriges Horror-Erlebnis!Für weitere Informationen nehmen Sie gerne Kontakt auf mit: info@horrornightskalkar.com Webseite: www.horrornightskalkar.com Facebook:Instagram:TikTok:Pressemap: https://bit.ly/Pressemap-Horror-Night-Kalkar Die beigefügten Fotos und Videos können frei als Promotion Material für die Horror Nights Kalkarverwendet werden.