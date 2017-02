Valentinstag: Liebesgrüße aus dem Wunderland Kalkar

Blumen, Pralinen und kleine Aufmerksamkeiten bringen am „Tag der Verliebten“ so manches Herz zum Klopfen. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Paare ganz besondere Stunden zum Valentinstag am 14. Februar verbringen.Warum nicht all die schönen Präsente bei einem romantischen Valentinsdinner im Steakhouse des Wunderland Kalkar überreichen?! Ein gemütliches Ambiente und köstliche Speisen und Getränke sorgen für bleibende Erinnerungen. Das perfekte Ende findet der Abend mit einer herrlich-komfortablen All-inklusiv-Übernachtung im angeschlossenen Hotel.Das Valentins-Dinner ab 18.30 Uhr kostet 29,90 € p.P., die All-in-light Übernachtung mit Frühstück am nächsten Morgen inklusive aller Sport-, Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten ist für nur 75,00 € p.P. buchbar.Weitere Infos unter www.wunderlandkalkar.eu/de/valentinstag