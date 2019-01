Traumhochzeit am Niederrhein - Hochzeitsmesse Kalkar 2019

04.01.19

2019 werden erneut viele Frauen & Männer den Bund der Ehe eingehen. Spannend wird es jedoch schon Monate im Voraus, bevor die gemeinsame Liebe durch den Standesbeamten, den Pastor oder einen freien Trauredner im Rahmen einer besonderen Zeremonie verkündet und besiegelt wird. Es bedarf einer Vielzahl an Vorkehrungen - schließlich will dieses (hoffentlich immerwährende) Liebesgeständnis gut durchdacht sein. Nicht nur, um beim zukünftigen Ehepartner eine fesselnde Wirkung zu erzeugen.Schritt für Schritt wird der Tagesablauf vom Brautpaar, den Trauzeugen, den Brauteltern, den Freunden und den Familienangehörigen geplant und vorbereitet. Manchmal sogar still und heimlich hinter dem Rücken der Verliebten. Damit Braut und Bräutigam gemeinsam einen ganzen Tag lang auf Wolke 7 schweben dürfen, gibt dieAntworten auf viele Fragen rund um das Thema Hochzeit. Mit ganz vielen Ideen, Tipps und Trends zahlreicher Aussteller aus dem Vorjahr und neuen Anbietern - für den ganz bestimmten Moment im Leben.Unter der Leitung von Steffen Bettray findet die Messe rund um das Thema „Hochzeit“ bereits zum zweiten Mal im Messe- & Kongresszentrum Kalkar statt. Die meisten Aussteller hatten schon direkt nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ihre Teilnahme für 2019 zugesagt. Mit weiteren Experten wächst das Angebot im Hochzeitssegment nun umeinen nicht unerheblichen Teil - die Ausstellungsfläche konnte um über 15% vergrößert werden.Wer eine „Traumhochzeit“ feiert, möchte nichts dem Zufall überlassen. Die einzelnen Details werden von Anfang bis zum Ende fein arrangiert. Sei es die Papeterie - perfekt abgestimmt auf die Blumen - oder die Dekoration mit den Accessoires… Auch traditionelle Bräuche spielen häufig eine wichtige Rolle. Auf derkann über alles gesprochen werden. Die Aussteller sind auf intensive Gespräche mit den Besuchern gespannt. Während der Zeitkönnen die Gäste die unterschiedlichen Brautmodengeschäfte, Fotografen, Juweliere & Goldschmiedemeister, Hochzeits-DJ´s und weitere Profis ihres Faches kennenlernen. Viele Aussteller sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet. So können Paare sicher sein, dass sie kompetent, individuell und unverbindlich beraten werden. Für eine entsprechende gastronomische Verpflegung mit Kaffee & Kuchen, Softdrinks und anderen prickelnden Getränken wird gesorgt.Das Team derlädt alle Besucher herzlich zur Modenschau ein. Im Live-Walk werden die neuesten Frühjahrstrends präsentiert. Hier darf sich jeder inspirieren lassen und sein eigenes Outfit zusammenstellen. Auf die Besucher wartet sogar eine Überraschung.- Über 35 Aussteller -Brautmoden, Herrenausstatter, Catering, Kutschenverleih, Accessoires, Konditoren, Gastronomie, Ballonservice, Oldtimer, Deko, Eventplanung, Styling, Floristik, Trauringe, Tauben, DJ´s, Trauredner, Feuerwerker, Fotografen, u.v.a.m.Sonntag, 13. Januar 2019 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr5,- € pro Person (Kinder bis 14 Jahre frei)Messe- & Kongresszentrum KalkarHanseHalle GRIETHGriether Straße 110-12047546 KalkarEventbüro BettrayTel. 02824/ 976 35 68Wallstr. 147546 Kalkarinfo@eventbuero-bettray.de www.eventbuero-bettray.de Facebook-Seite https://www.facebook.com/...