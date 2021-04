TinyTalesCon 2021 - Mit kleinen Geschichten Großes bewirken

Kleine Geschichten ganz groß! Am Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. September 2021 wird im Wunderland Kalkar auf der „TinyTalesCon“ geTikTokt was das Zeug hält. Die deutschlandweit erste Convention für und mit TikTok-Creatorn in und um die Messehalle trägt quasi den Untertitel „2. Versuch“. Musste Veranstalter Filip Zalewski doch im September 2020 die „Cos Con Over The Top“ (damals noch mit Schwerpunkt COSPLAY) aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschieben. Nun ist er zurück… und wird mit vielen kleinen Storys (Tiny Tales) in diesen schwierigen Zeiten etwas Abwechslung schaffen und somit Großes bewirken.TikTok ist momentan eines der beliebtesten Videoportale überhaupt - nahezu jede Zielgruppe, jedes Genre, ist darin vertreten. Kurze Clips von bis zu 60 Sekunden behandeln Themen wie Tänze, Backanleitungen, Wellness, Beauty oder Comedy. Aber auch kritische Ansätze sind vertreten und finden auf sympathische, teils energische Manier Gehör. Genutzt als Portal für Lippensynchronisation von Musikvideos und andere kurze Videoclips bietet TikTok mittlerweile zusätzlich Funktionen eines sozialen Netzwerks an. Dieses nutzen auch viele erfolgreiche Influencer(innen), zum Teil bekannt aus Film und Fernsehen. Eine Vielzahl wird im September live im Wunderland - u.a. mit den Fans gemeinsam - TikToks produzieren und sich selbst präsentieren bzw. gegeneinander antreten. So ein Event hat es bisher in Deutschland noch nicht gegeben!Fans dürften schon jetzt unruhig mit den Hufen scharren. Werden doch einige ihrer größten Idole live vor Ort sein. Selfies sind da natürlich Pflicht. Zu den bestätigen Gästen gehören u.a.1.) Daniele Negroni (2. Platz DSDS und DSCHUNGELCAMP)2.) Nonakanal (erfolgreiche Influencerin bei Instagram mit 595.000 Followern, 1,3 Millionen TikTok-Followern und 55,1 Millionen Likes).3.) Videozeugs Feli (erfolgreiche Influencerin bei Instagram mit 675.000 Followern, 1,5 Millionen TikTok-Followern und 252,5 Millionen Likes).4.) Katharina Kock (bekannt aus der RTL2-Serie BERLIN TAG UND NACHT, Hauptcast).5.) Ruz.Bln (erfolgreicher Influencer bei TikTok mit 692.000 Followern).6.) Milos Vukovic (bekannt aus der RTL-Serie UNTER UNS, Hauptcast seit 20 Jahren).UVM.Das Event findet im Wunderland Kalkar in und um die Messehalle statt und wird in drei Hallenbereiche sowie einen Outdoorbereich unterteilt.In Halle 1 befindet sich die TikTok Creator Lounge. Hier erhält jeder Stargast seine ganz persönliche Lounge, in der dieser für die Besucher für TikToks, Fotos/Selfies und Autogramme zur Verfügung steht.Halle 2 beherbergt die Mainstage. Auf der großen Bühne werden die Stars bei sogenannten Panels den Besuchern für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Zudem findet auf der Bühne ein TikTok-Contest für die Besucher statt.In Halle 3 präsentieren sich Aussteller und der Händlerbereich.Outdoor wird das großes "Herr der Ringe Cosplay-Zeltlager" die Gäste in eine ganz andere Welt entführen. Auch sind hier die Danceworkshop-Area, die Moviecars-Area (fahrbare Untersätze aus berühmten Filmen) und noch vieles mehr angesiedelt.Als zusätzliches Bonbon dürfen sich die Besucher auf ein E-Sport-Turnier freuen. Es treten die acht besten Spieler Deutschlands im Clash Royal Handy-Spiel gegeneinander an - 1.500 € Preisgeld winken.Wer etwas zu erzählen hat oder sich Anregungen für seinen eigenen TikTok-Kanal sucht ist ebenso willkommen wie solche, die ihren Vorbildern mal nah sein möchten oder einfach nur neugierig sind.Für weitere Informationen steht Organisator Filip Zalewski (Die FILM Seite) unter diefilmseite@gmail.com oder unter Tel: 0178/4485680 gerne zur Verfügung.