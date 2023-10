Spektakuläres Comeback der Dinosaurier: Leuchtende Dinos stehlen während Wunderlight Kalkar allen die Show

Sind Sie bereit für die erste Ausgabe vonkehrendie Dinos zurück auf die Erde. Lassen Sie sich von den leuchtenden Dinos und Attraktionen, zahlreichen Dino-Aktivitäten und einer interaktiven Show überraschen.Seit Jahren wird im alten Atomkraftwerk von Kalkar bei einem streng geheimen Projekt daran gearbeitet, die Dinosaurier wieder zurück auf die Erde zu bringen. Endlich tragen die Experimente Früchte! Diesen Winter werden die Dinosaurier in und um den Kühlturm des Wunderland Kalkar freigelassen.Während dieses Lichtspektakels können die Besucher auf der Light Route die leuchtenden Dinosaurier bestaunen, die beleuchteten Attraktionen im Park besuchen und alles über diese besonderen Urtiere erfahren. Für die mutigen Abenteurer gibt es einen Indoor-Playground und eine Show mit zahlreichen Dino-Aktivitäten, wo sie die Eigenschaften dieser prähistorischen Tiere entdecken können. Im Museum tauchen die kleinen Besucher währendin die faszinierende Welt der Evolution ein und entdecken außergewöhnliche Fossilien aus der Urzeit. Am Ende des Abenteuers erwartet die fleißigen Forscher ein Diplom und eine kleine Überraschung. Kurzum, ein Winterevent für die ganze Familie.Mit einer Übernachtung machen Sie das Dino-Abenteuer mit Familie und Freunden komplett. Manchmal reicht ein Abend einfach nicht aus, um ganz in die winterliche Atmosphäre einzutauchen. Deshalb können Sie den Aufenthalt mit einem All-inclusive-Hotelaufenthalt im Wunderland Kalkar verlängern. Egal, ob über die Weihnachtsfeiertage oder für ein gemütliches verlängertes Wochenende... wenn Sie über Nacht bleiben, können Siein aller Ruhe entdecken. Exklusiv für Hotelgäste werden zudem zusätzliche Dino-Aktivitäten angeboten.