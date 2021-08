"Sommer in der Stadt" in Kalkar - "Wir planen Dein Wochenende" (Programm 12.-15.08.2021)

Donnerstag, 12.08. ab 17.00 UhrFreitag, 13.08. ab 17.00 UhrSamstag, 14.08. ab 14.00 UhrSonntag, 15.08. ab 13.00 UhrDie Strandküche des Wunderland Kalkar bietet am Freitag & Samstag Pulled Pork Burger & Pulled Chicken Burger an.Ab 18.30 Uhr - Sport mit „Coach Andy“Ab 20.00 Uhr - Weekend-Beats mit DJ auf der kleinen StrandbühneAb 18.30 Uhr - Offene Bühne „Zeig was du kannst!“Die offene Bühne in Kalkar feiert am Samstag ab 18.30 Uhr ihre zweite Auflage.Kleine und junge Künstler nutzen die Chance sich auf der kleinen Strandbühne vor dem Rathaus zu präsentieren.Wir bieten Gesang mit und ohne E-Piano, rhythmische & sportliche Vorführungen, Jonglage, eine Akrobatik-Vorführung mit ganzem Körpereinsatz und eine „tierisch gute“ Vierbeinernummer (des Circus Maximum). Man darf also gespannt sein.Ab 10.00 Uhr Kalkar radelt www.kalkar-radelt.de Viele verschiedene Highlights in den Ortschaften. Auf dem Marktplatz in Kalkar gibt es einen Teddy-Doctor der Malteser, einen Laser-Schießstand des Bürgerschützenvereins Kalkar (BSV) sowie eine Schiffschaukel von HD-Promotion. Des Weiteren bietet die Bogensport-Abteilung des BSV einen Schnupperkurs an der Sportanlage vom SuS Kalkar an der Hanselaerstraße an.Der Musikverein von Calcar stellt sich und seine Instrumente vor. Eine Kostprobe ihres Könnens wird ebenfalls auf der kleinen Strandbühne zu hören sein.Zudem wird uns der liebevoll restaurierte Café-Wagen von 3.B.-Events aus dem Jahr 1963 erneut mit seinem selbstgerösteten Kaffee und leckerem Kuchen besuchen.13.00 - 18.00 Uhr findet der verkaufsoffene Sonntag im gesamten Stadtgebiet statt.13.30 - 16.30 Uhr Ward Palmen mit seiner Gitarre & DJ Benno geben eine Vinyl-Session auf der kleinen Strandbühne