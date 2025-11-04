Silvester im Wunderland Kalkar – Der funkelnde Start ins neue Jahr
Ein Abend voller Show, Buffet & Beats
Ein Abend, der in Erinnerung bleibt
Wer mag kann die Silvesterparty auch ohne Übernachtung erleben – als reines Abendticket. Perfekt für alle, die sich nur für eine Nacht in den Zauber des Events stürzen möchten. Es warten ein exquisites Galabuffet, prickelnde Drinks und ein vielfältiges (Bühnen-) Programm mit Live-Acts, Showeinlagen und Party-DJ. Um Mitternacht taucht ein Feuerwerk den Himmel in die buntesten Farben – für einen funkelnden Start ins neue Jahr.
Wer das Vergnügen noch verlängern möchte, bucht eines der beliebten 2- oder 3-NächteArrangements: All-inclusive, mit allem Komfort, den man sich für einen rundum perfekten Jahresausklang nur wünschen kann. Vom Frühstück bis zum Mitternachtssekt – hier ist wirklich alles dabei.
Unterhaltung trifft Entspannung
Tagsüber entspannen, abends feiern: Das Silvesterprogramm bietet so viel mehr als nur gute Musik und Kulinarik. Das stimmungsvolle Angebot umfasst Entertainment, Workshops, einen unterhaltsamen Tanzkurs zur Vorbereitung auf die große Nacht – und natürlich die mitreißende Silvesterparty selbst. Wer schon am 29. Dezember anreist, genießt nicht nur die Ruhe vor dem großen Spektakel, sondern auch zusätzliche Programmpunkte und hat mehr Zeit zum Ankommen.
Allein zuhause rumsitzen? Lieber nicht. Im Wunderland Kalkar wird Silvester gemeinsam gefeiert – mit Freunden, Familie oder neuen Bekanntschaften. Gute Laune inklusive.
Alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten: www.wunderlandkalkar.eu/...