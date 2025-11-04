Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041284

Wunderland Kalkar Griether Straße 110-120 47546 Kalkar, Deutschland http://www.wunderlandkalkar.eu
Ansprechpartner:in Frau Carolin Semelka +49 2824 910255
Logo der Firma Wunderland Kalkar

Silvester im Wunderland Kalkar – Der funkelnde Start ins neue Jahr

Ein Abend voller Show, Buffet & Beats

(lifePR) (Kalkar, )
Wenn die letzten Sekunden des Jahres heruntergezählt werden, muss der Moment stimmen – und genau das macht das Silvester-Event im Wunderland Kalkar aus: Hier wird der Jahreswechsel 2025/2026 zum intensiven Erlebnis – mit Showeinlagen und einer Atmosphäre, die glitzernde Extravaganz versprüht.

Ein Abend, der in Erinnerung bleibt

Wer mag kann die Silvesterparty auch ohne Übernachtung erleben – als reines Abendticket. Perfekt für alle, die sich nur für eine Nacht in den Zauber des Events stürzen möchten. Es warten ein exquisites Galabuffet, prickelnde Drinks und ein vielfältiges (Bühnen-) Programm mit Live-Acts, Showeinlagen und Party-DJ. Um Mitternacht taucht ein Feuerwerk den Himmel in die buntesten Farben – für einen funkelnden Start ins neue Jahr.

Wer das Vergnügen noch verlängern möchte, bucht eines der beliebten 2- oder 3-NächteArrangements: All-inclusive, mit allem Komfort, den man sich für einen rundum perfekten Jahresausklang nur wünschen kann. Vom Frühstück bis zum Mitternachtssekt – hier ist wirklich alles dabei.

Unterhaltung trifft Entspannung

Tagsüber entspannen, abends feiern: Das Silvesterprogramm bietet so viel mehr als nur gute Musik und Kulinarik. Das stimmungsvolle Angebot umfasst Entertainment, Workshops, einen unterhaltsamen Tanzkurs zur Vorbereitung auf die große Nacht – und natürlich die mitreißende Silvesterparty selbst. Wer schon am 29. Dezember anreist, genießt nicht nur die Ruhe vor dem großen Spektakel, sondern auch zusätzliche Programmpunkte und hat mehr Zeit zum Ankommen.

Allein zuhause rumsitzen? Lieber nicht. Im Wunderland Kalkar wird Silvester gemeinsam gefeiert – mit Freunden, Familie oder neuen Bekanntschaften. Gute Laune inklusive.

Alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten: www.wunderlandkalkar.eu/...

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.