Shipping Technics Logistics bereits deutschlandweit ein fester Begriff
Viktor Haase, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, lobte die Messe im „Binnenschifffahrtsland NRW“ und fand am mittlerweile etablierten Begriff der STL als „IAA der Binnenschifffahrt“ mit grenzübergreifendem Charakter großen Gefallen. Auch er verwies als Eröffnungsredner auf die Dringlichkeit der finanziellen Unterstützung von Wasserstraßen, Brücken und Schleusen sowie der Infrastruktur im Allgemeinen. Ins Gespräch über diese Themen kamen Vertreter des Bundesverkehrsministeriums und des Verkehrsministeriums in Nordrhein-Westfalen mit zahlreichen Ausstellern bei einem gemeinsamen Messerundgang.
Die Shipping durfte sich in diesem Jahr über mehr Besucher als im Vorjahr freuen. Sie verteilten sich auf vier ausgebuchte Hallen und nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken. So auch auf der abendlichen Dock & Rock-Party, die mit über 700 Gästen einen neuen Rekord verzeichnete. Die Vorträge im Dome zu Themen wie CO2-Reduzierung, Fördergelder, Fachkräftemangel und Automatisierung von Binnenschiffen fanden an beiden Messetagen großen Anklang. Ebenso der Mechantroniker-Wettbewerb, bei dem der Bau ferngesteuerter Schiffe durch deutsche und niederländische Schüler im Mittelpunkt stand.
Die nächste Ausgabe der Shipping Technics Logistics steht bereits fest. Sie findet am Dienstag, dem 22. September und Mittwoch, dem 23. September 2026 im Wunderland Kalkar statt.
Weitere Infos unter https://shipping-technics-logistics.de